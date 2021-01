« Movement that inspires » - Kia présente son nouvel objectif de marque et sa stratégie pour l'avenir

Une nouvelle stratégie et des ambitions futures ont été révélées lors d’un spectacle numérique

Autrefois « Kia Motors », l’entreprise sera maintenant connue sous le simple nom de « Kia »

L’entreprise donne le coup d’envoi à son « Plan S », une stratégie à long terme visant à offrir aux clients des solutions de mobilité durable

Sept nouveaux véhicules seront lancés en version uniquement électrique d’ici 2027

Kia choisit des matériaux recyclables et l’énergie renouvelable pour verdir ses processus de fabrication

Kia dévoilera bientôt son premier VÉB proposant uniquement des versions électriques et sa nouvelle philosophie de design

SÉOUL, 15 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors d’un spectacle numérique, Kia a révélé de nouveaux détails concernant le nouvel objectif de la marque et ses ambitions pour l’avenir. Sous l’impulsion de son nouveau slogan, « Movement that inspires », Kia a dévoilé aujourd’hui les éléments d’une stratégie qui propulsera le constructeur au-delà de la fabrication des véhicules pour le faire devenir un créateur de solutions de mobilité durable pour les clients.

Dans un signal fort annonçant son souhait de se démarquer d’un modèle de production traditionnel, le constructeur a officialisé l’adoption d’un nouveau nom. Auparavant baptisée « Kia Motors Corporation », l’entreprise répond maintenant au nom de « Kia Corporation ». En éliminant le mot « Motors », Kia annonce qu’elle étendra ses activités vers de nouveaux domaines d’activité émergeants et créera des produits et des services de mobilité novateurs visant à améliorer le quotidien de ses clients.

M. Ho Sung Song, président et chef de la direction de Kia Corporation, a bien résumé le projet : « Chez Kia, nous croyons fermement que le transport, la mobilité et le mouvement sont des droits de la personne. Notre vision consiste à créer des solutions de mobilité durables pour les consommateurs, les communautés et les sociétés du monde entier. Aujourd’hui, nous faisons le premier pas vers la mise en œuvre de cette vision grâce au lancement de notre nouvel objectif de marque et de notre stratégie pour l’avenir. »

Le ‘’dévoilement de la nouvelle marque Kia" peut être visionné sur la chaîne Kia Global YouTube à partir de 09:00 heure coréenne le vendredi 15 janvier 2021 (01:00 CET, 15 janvier / 16:00 PST, 14 janvier) : https://youtu.be/U67RlX9ibfo.

Présentation du nouvel objectif de marque de Kia et de son nouveau slogan : « Movement that inspires »

Le nouveau slogan de Kia, « Movement that inspires », a été présenté aujourd’hui comme étant la pierre angulaire d’un manifeste dans lequel Kia exprime son nouvel objectif d’inspirer ses clients par le biais des produits, des services et des expériences qu’elle leur offre.

Le nouvel objectif de la marque souligne que le mouvement est à la base du développement de l’humanité. Le mouvement permet aux humains de découvrir de nouveaux horizons, de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre de nouvelles expériences. Ces liens constituent l’âme même de la nouvelle marque Kia : dynamiser le progrès humain en proposant des espaces innovants à l’intérieur des véhicules, en créant de nouveaux produits passionnants et en inventant de nouveaux services plus pratiques, dans le simple but d’inspirer les clients et de libérer du temps pour leurs activités préférées.

Artur Martins, vice-président principal et chef de la marque et de l’expérience du client à l’international chez Kia, déclare : « Le mouvement est, depuis toujours, au cœur de notre marque. Faire bouger les gens est notre métier. Le mouvement aide l’humanité à progresser, à s’améliorer et à évoluer constamment. C’est pour toutes ces raisons que Kia est persuadée que le mouvement inspire les idées. »

Cela fait plus de 75 ans que Kia met le monde en mouvement. Créatrice des premières bicyclettes fabriquées en Corée, l’entreprise a évolué pour fabriquer des motos, puis des camions de livraison. Aujourd’hui, Kia est l’un des plus gros constructeurs automobiles au monde et fabrique des véhicules particuliers offrant une excellente valeur ajoutée à des millions de gens à travers le monde.

Dans le cadre de son nouvel objectif de marque, Kia est bien décidée à répondre aux attentes évolutives des consommateurs quant à la façon dont ils se déplacent et à l’impact que ces déplacements ont sur le monde qui les entoure. En effet, ils sont de plus en plus à la recherche de moyens de transport polyvalents, écologiques et intégrés.

La nouvelle stratégie de Kia consiste à combler - et influencer - ces attentes en créant un éventail de produits et de services qui répondront aux besoins des clients de tous les marchés du monde. Cette offre simplifiera l’accès à un nombre accru de produits et services de mobilité écologiques et répondra à la demande croissante des clients qui désirent, dans le monde entier, des solutions de mobilité personnalisables, individualisées et optimisées par les données et les nouvelles technologies.

Élargissement du concept de mobilité durable de Kia Canada

Dans le but de refléter l’élargissement de sa vision sur la mobilité, Kia a exprimé aujourd’hui son désir d’étendre ses activités pour promouvoir la mobilité durable en adoptant un nouveau nom. Délaissant le mot « Motors », le nouveau nom de Kia prouve l’engagement du constructeur envers sa stratégie commerciale à long terme, le « Plan S ». Annoncée en 2020, cette stratégie vise à hisser la marque en tant que leader du secteur de la mobilité en élargissant l’influence de la marque pour englober, entre autres, les véhicules électriques, des solutions et services de mobilité et les véhicules spécialisés. Dans le même temps, Kia promouvra une production plus durable en utilisant des énergies propres et des matériaux recyclables.

Kia a le désir de populariser les véhicules électriques à batterie (VÉB) et prévoit de renforcer sa gamme en introduisant sur les marchés internationaux sept modèles exclusivement électriques d’ici 2027. Ces VÉB couvriront plusieurs segments, incluant notamment ceux des voitures particulières, des VUS et des VUM. Construits sur la nouvelle plateforme internationale électrique et modulaire (E-GMP) du groupe Hyundai Motor, ces véhicules seront dotés de technologies à la fine pointe de l’industrie qui maximiseront l’autonomie et accéléreront le chargement des véhicules.

De plus, Kia développe actuellement une gamme de véhicules commerciaux spécialisés. Fabriqués sur des plateformes communément surnommées « planches à roulettes », ces véhicules seront dotés de carrosseries modulaires créées pour répondre aux besoins spécifiques de mobilité des entreprises et des propriétaires de larges parcs automobiles. Grâce à ses partenariats avec, entre autres, Canoo et Arrival, les véhicules spécialisés de Kia pourront arborer différentes carrosseries montées sur ces plateformes modulaires intégrées et être adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Devant la croissance rapide et continue du cybercommerce et des services de partage de véhicules, on s’attend à ce que la demande pour les véhicules spécialisés se multiplie par cinq d’ici 2030. Conçus pour répondre aux besoins spécifiques des compagnies et des parcs, les véhicules spécialisés et personnalisés de Kia pourraient, par exemple, inclure des véhicules de partage, des véhicules logistiques à plancher surbaissé et des véhicules de livraison.

En changeant son nom, le constructeur amorce également la transformation de la culture de l’organisation dans sa globalité. Selon M. Song, Président de Kia Corporation, « Le changement du nom et du logo de notre entreprise n’est pas une simple amélioration cosmétique. Cela représente l’élargissement de nos horizons et la création d’entreprises qui répondront, voire dépasseront, les besoins de nos clients du monde entier. De plus, et ce qui est encore plus important, cela signifie adapter notre culture d’entreprise afin de motiver la créativité de tous nos employés et de créer un environnement de travail inspirant ».

Développement de services de mobilité plus écologiques

Par les objectifs définis par le Plan S, Kia s’engage également à diversifier ses activités afin de proposer des services de mobilité plus écologiques, centrés sur les véhicules électriques et autonomes dans toutes les grandes villes du monde.

Pour parvenir à diversifier ses services de mobilité dans plusieurs régions stratégiques du monde, Kia accélère ses collaborations et ses partenariats avec des entreprises internationales spécialisées dans les solutions de mobilité. En 2018, Kia a investi dans Grab, la plus grosse entreprise de service de voiturage, de livraison de nourriture et de solutions de paiements de l’Asie du Sud-Est, et, en 2019, dans Ola, une entreprise indienne offrant des services de covoiturage entre particuliers, de voiturage, de taxi, de livraison de nourriture et autres.

Kia a également créé d’autres services de mobilité comme, par exemple, une coentreprise de voiturage avec Repsol, le principal fournisseur d’énergie espagnol, à Madrid, baptisée WiBLE. Lancée en septembre 2018, WiBLE met en circulation 500 Kia Niro hybrides rechargeables et permet aux utilisateurs de louer gratuitement des véhicules et de les ramener dans la zone de service. WiBLE reste l’un des programmes de mobilité partagée les populaires en Europe, avec plus de 130 000 membres inscrits depuis ses débuts. De plus, un nouveau service, baptisé KiaMobility, a été lancé dans plusieurs villes d’Italie et de Russie en septembre 2020, donnant de l’ampleur à la transformation de l’entreprise en tant que fournisseur de solutions de mobilité. KiaMobility sera d’ailleurs étendu à plusieurs nouveaux marchés dans les prochaines années.

Très bientôt : le premier véhicule exclusivement électrique de Kia et une nouvelle philosophie de design

Le premier VÉB de la prochaine génération des Kia sera dévoilé au premier trimestre de 2021 et incarnera le tournant amorcé par le constructeur vers l’électrification. Construit sur la technologie E-GMP, ce modèle exclusivement électrique arborera un design inspiré des multisegments, offrira une autonomie de plus 500 kilomètres et pourra être rechargé très rapidement, en moins de 20 minutes. Ce véhicule sera également le premier modèle international à porter le nouveau logo de Kia.

En augmentant son offre, Kia vise une part du marché international de VÉB de 6,6 % d’ici 2025 et des ventes annuelles de 500 000 VÉB d’ici 2026.

Dans les prochaines semaines, Kia révélera également certains détails sur la direction du design de ses futurs produits et services, notamment sur sa philosophie de design qui reflétera sans équivoque la transformation de la marque.

M. Karim Habib, vice-président général, chef du centre de design international de Kia, conclut : « Nous désirons que nos produits offrent une expérience instinctive et naturelle pouvant améliorer la vie quotidienne de nos clients. Notre objectif est de conceptualiser l’expérience physique de notre marque et de créer des véhicules électriques passionnants, novateurs et originaux qui adopteront une nomenclature VÉ simple. Les idées de nos designers et l'objectif de la marque sont plus que jamais liés, nos clients étant au centre de ce que nous faisons".

À propos de Kia Corporation

Kia (www.kia.com) est une marque de mobilité internationale dont la vision est de créer des solutions de mobilité durable pour les consommateurs, les communautés et les sociétés du monde entier. Fondée en 1944, Kia fournit des solutions de mobilité depuis plus de 75 ans. Avec ses 52 000 employés à travers le monde, sa présence dans plus de 190 marchés et ses usines de fabrication dans six pays, l’entreprise vend aujourd’hui près de 3 millions de véhicules chaque année. Kia contribue activement à la popularisation des véhicules électriques à batterie et électrifiés et développe une gamme croissante de services de mobilité, encourageant des millions de personnes à travers le monde à découvrir les meilleures façons de se déplacer. Le slogan de l’entreprise, « Movement that inspires », reflète l’engagement de Kia à inspirer ses clients par le biais de ses produits et de ses services.

