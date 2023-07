" Notre scénario de base reste une augmentation de 25 points de base " (Neuberger Berman)

Aujourd'hui à 16:03 Partager

En amont de la prochaine réunion de la BCE programmée jeudi 27 juillet, Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income chez Neuberger Berman estime que, lors de sa dernière réunion, la BCE a dévoilé des prévisions d'inflation plus élevées que prévu, remettant en question la fin de nouvelles hausses de taux d'intérêt. "Notre scénario de base reste une augmentation de 25 points de base cette semaine", soutient l'analyste.



Et de poursuivre : "Nous nous attendons à ce que la BCE mette fin de son biais très " hawkish " pour s'orienter vers un message d'ouverture compte tenu de la nouvelle détérioration de l'activité".

Patrick Barbe soutient l'idée que le marché s'attend à ce que le taux directeur de la BCE commence à baisser au milieu de l'année 2024.



"Pour la BCE, l'agenda du taux directeur dépend clairement de l'évolution du taux d'inflation de base. Un taux de base inférieur à 3 % semble être la condition pour commencer à réduire les taux. Son indicateur principal est le taux de chômage : un taux plus élevé devrait impliquer une baisse de la demande des ménages et des prix à la consommation", conclut-il.