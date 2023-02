« Nouvelle année record » en 2022 pour le Groupe Inter Invest

Le groupe Inter Invest annonce avoir connu une « nouvelle année record » en 2022, avec une collecte de plus de 335 millions d’euros, un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros et plus de 8 000 nouveaux investisseurs. En 2023, le groupe ambitionne d’atteindre 550 millions de collecte. En 2022, la société de gestion du groupe, Elevation Capital Partners (anciennement Inter Invest Capital) a franchi le seuil symbolique des 300 millions d’euros d’encours sous gestion, dont plus de 100 millions de fonds levés en 2022. Plus de 100 participations ont ainsi été accompagnées.



Positionnée sur le démembrement de propriété, Inter Invest Immobilier a poursuivi le développement de ses activités en se concentrant sur l'acquisition en bloc d'opérations sur des emplacements " premium ", au cœur des territoires les plus attractifs en Ile-de-France, dans les grandes métropoles régionales et sur les stations balnéaires. En 2022, 9 programmes ont été proposés dont 6 achetés en bloc. 400 lots ont été proposés en démembrement depuis 2018 et le groupe prévoit d'en proposer 200 courant 2023



En tant que partenaire de référence auprès des entreprises ultra-marines au travers du dispositif Girardin, Inter Invest Outre-Mer a accompagné plus de 24 000 entrepreneurs depuis 1991 et totalise plus de 4 milliards d'euros d'actifs financés, dont 2,6 milliards d'euros sous gestion. En 2022, ce sont 520 millions d'euros d'opérations qui ont été financées (+22% vs 2021) par plus de 17 000 investisseurs.