« SAISONNIERS, VOS DROITS NE SONT PAS EN VACANCES »

La campagne 2021 se décline en plusieurs actions :

La création d'une maison des saisonniers en ligne

> Accessible à l'adresse http://www.cfdt.fr/maisonsaisonniersoù les saisonniers peuvent retrouver les accords de branches et les infos droits qui les concernent, les liens vers des sites d'offres d'emploi saisonniers, les contacts CFDT de leur région, les bons plans saisonniers, nos offres de services à l'adhérent, etc.

> Une présence cet été dans toutes les régions

Nos structures seront présentes et visibles dans différentes villes de France,dans les lieux touristiques, sur les bords de plage, dans les exploitations agricoles, devant les parcs d'attractions, etc., là où se concentrent les saisonniers et les jeunes. Tout au long de la saison estivale, nos équipes CFDT ouvriront des stands éphémères pour informer les travailleurs de leurs droits (logement, contrat de travail, chômage, etc.), organiseront des webinaires, ou tiendront des permanences régulières dédiées aux saisonniers et aux jeunes.

> Et toujours l'appli « Ma Saison » et son compteur d'heures supplémentaires

Grâce à cette application mobile téléchargeable sur Android et IOS, les utilisateurs sont régulièrement informés des nouveautés et des mises à jour (informations sur les droits, événements régionaux, bons plans, etc.). Elle donne aussi accès au guide pratique Saisonniers de la CFDT qui propose des informations sur le contrat de travail, la fin de contrat, le droit au chômage, le Compte personnel de formation (CPF), le Compte personnel d'activité (CPA), le droit au logement.

Une conférence de presse de lancement de la Campagne Saisonniers 2021 s'est déroulée le 15 juin.

> Revoir le Replay de la conférence de presse avec Stéphanie Dayan, secrétaire nationale de la fédération des services et Inès Minin, secrétaire nationale en charge notamment de la question des saisonniers

> Télécharger le dossier de presse « Campagne Saisonniers 2021 »pour en savoir plus sur les revendcations de la CFDT dont :

la création d'un socle social minimum en contrepartie de leur extrême flexibilité.

comme pour les saisonniers d'hiver, le recurtement de ssaisonniers d'été doit intervenir aux mêmes dates que les années précédentes.

____________________

Un contexte d'extrêmes difficultés dans une crise sanitaire qui perdure

La crise sanitaire, que nous espérions dépassée à ce stade, perdure et exacerbe les difficultés rencontrées par les jeunes. Certains ont dû quitter leur logement pour retourner vivre chez un parent, d'autres ont perdu leur emploi ou ont désespérément cherché un employeur pour leur apprentissage, en vain. Les étudiants ont parfois mal vécu les cours en distanciel à cause de l'isolement. Sans possibilité d'extra dans les bars et les restaurants, beaucoup d'entre eux ont subi une perte de revenus.

Le sort subi par les travailleurs saisonniers durant cette période n'est guère meilleur. Malgré l'obtention par la CFDT de leur éligibilité au dispositif d'activité partielle, bon nombre d'employeurs n'ont pas joué le jeu et ne les ont pas embauchés. Faute de sécurité, une forte proportion de travailleurs saisonniers s'est orientée vers d'autres branches professionnelles.

Le secteur de l'hôtellerie, café, restauration a perdu 10 % de ses saisonniers qui, pour la plupart, se sont repliés vers des agences d'intérim.

Ce contexte a renforcé la volonté de la CFDT à aller une nouvelle fois à la rencontre de ces publics, afin qu'ils ne soient pas les laissés-pour-compte de cette crise sanitaire. C'est pourquoi, toutes nos structures se mobilisent, tout au long de l'année, et se mobiliseront plus particulièrement en juin, juillet, août, septembre et octobre. Lors de notre campagne CFDT estivale, elles mèneront des actions à destination des saisonniers et des jeunes en jobs d'été.

____________________