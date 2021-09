« The Radicle Carbon and Soil Challenge by UPL » – La recherche est lancée pour trouver des startups du secteur agricole et alimentaire qui changent la donne en termes de réduction du carbone et de santé des sols

Radicle Growth, une plateforme de création d'entreprise pour les technologies du secteur agricole et alimentaire de stade précoce, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec UPL, un fournisseur mondial de produits et de solutions agricoles durables. Les partenaires se sont réunis pour lancer « The Radicle Carbon and Soil Challenge by UPL », qui prévoit un investissement d'1,25 million USD dans deux startups susceptibles d'avoir un impact positif, de réduire l'empreinte carbone et d'améliorer la santé des sols de la chaîne de valeur alimentaire.

Le Challenge offre une plateforme permettant d'explorer les technologies perturbatrices et innovantes sur l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire, couvrant la santé des sols, les outils numériques, la technologie de la chaîne d'approvisionnement, les produits biologiques, la nutrition des plantes, les technologies financières, les marchés du carbone, le MRV, les nouveaux modèles commerciaux et la gestion du bétail.

Le lauréat du Challenge bénéficiera d'un investissement d'1 million USD et le gagnant de la deuxième place d'un investissement de 250 000 USD, ce qui leur permettra d'accélérer leur croissance. Inscrivez-vous dès maintenant pour pouvoir postuler de façon anticipée via https://radicle.vc/carbon-soil-early-applicant-form/

Jai Shroff, PDG mondial d'UPL Ltd., a déclaré :

« Chez UPL, nous croyons fermement au pouvoir de la collaboration ouverte pour connecter les personnes et les problèmes avec des technologies et des solutions révolutionnaires. C'est pourquoi nous lançons "The Radicle Carbon and Soil Challenge" en partenariat avec Radicle Growth, pour mettre en commun les meilleures idées, innovateurs, startups et scientifiques qui contribueront à protéger et à préserver l'un de nos atouts naturels les plus précieux : le sol. »

Kirk Haney, directeur associé de Radicle Growth, a confié pour sa part : « Nourrir notre population croissante est de la plus haute importance et nos agriculteurs font un travail incroyable à cet égard - mais le défi consiste à atténuer l'impact environnemental de la production de nourriture. Nous sommes ravis de travailler en collaboration avec UPL pour trouver et financer les entrepreneurs qui sont en train de relever ce défi. »

Les décisions d'investissement seront prises lors d'un « Pitch Day » qui aura lieu à San Francisco en mars 2022. Un jury d'experts de l'industrie, qui sera bientôt annoncé, écoutera les propositions de quatre à six finalistes qui seront sélectionnés parmi le bassin mondial de candidats. En plus du financement, les lauréats bénéficieront également des conseils des cadres supérieurs d'UPL et de Radicle pour aider à accélérer les efforts commerciaux et techniques de leur entreprise.

Pour plus d'informations sur « The Radicle Carbon and Soil Challenge by UPL » et pour postuler, visitez : https://radicle.vc/the-radicle-challenge/.

À propos de Radicle Growth :

Radicle Growth sélectionne des entreprises innovantes en phase de démarrage à des fins d'investissement, en veillant à ce que ces entreprises de technologie agricole et alimentaire de rupture atteignent leur plein potentiel. Outre la mise à disposition de capitaux de démarrage, Radicle Growth offre un environnement fertile qui permet aux visionnaires du secteur agricole et de l'alimentaire de prospérer. Sa plateforme exclusive est unique dans le secteur agricole et alimentaire et comble une lacune importante du marché en cernant les technologies les plus novatrices et en accélérant leur déploiement au moyen d'un éventail d'initiatives créatrices de valeur. Pour vous connecter et en savoir plus sur Radicle Growth, suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos d'UPL Ltd :

UPL Ltd. (NSE : UPL et BSE : 512070) est un fournisseur mondial de produits et de solutions agricoles durables, fort de plus de 5 milliards USD de chiffre d’affaires annuel. Notre entreprise est motivée par son objectif. Nous sommes implantés dans plus de 130 pays et comptons plus de 10 000 collaborateurs dans le monde entier. Notre portefeuille robuste est constitué de produits biologiques et de solutions traditionnelles de protection des cultures avec plus de 13 600 produits déposés. Pour plus d'informations sur notre portefeuille intégré de solutions tout au long de la chaîne de valeur alimentaire, y compris les semences, l'après-récolte, ainsi que les services physiques et numériques, veuillez consulter upl-ltd.com et nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook.

