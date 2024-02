Les marchés boursiers sont tellement inarrêtables que même les gens de mon équipe qui font partie du camp des haussiers éternels trouvent que ça fait beaucoup. Quant à notre champion local du short d'indices, il a préféré partir 15 jours en vacances, c'est dire. Je crois que j'ai déjà utilisé ce titre à quelques reprises ces dernières années, mais il me semble à nouveau approprié.

Plusieurs indices occidentaux volent de record en record, à l'image du CAC40 français et du DAX allemand hier. Le Nikkei 225 est tout proche de son zénith de 1989 (c'était l'année de ça). Quant à la triplette américaine S&P500, Dow Jones et Nasdaq, elle flirte toujours avec ses plus hauts touchés vendredi dernier, après une séance clôturée hier dans le vert, une de plus. En Europe, ce sont les résultats des entreprises qui ont assuré le spectacle. Les chiffres de Schneider, Safran, Stellantis, Renault ou Pernod Ricard ont ainsi permis à la Bourse de Paris de franchir un nouveau pic à 7743 points. Aux Etats-Unis, la locomotive a changé le temps que la technologie reprenne son souffle. Le rebond du pétrole et le regain d'optimisme sur le secteur financier ont permis aux gros acteurs des énergies fossiles et aux banques de se refaire une santé.

Paradoxalement, les taux américains se sont plutôt tendus hier, avec un rendement du 10 ans qui est remonté à 4,26%, ce qui n'a pas l'air de chiffonner outre mesure les marchés actions. Depuis quelques temps, les obligations et les actions racontaient à peu près la même histoire. Mais cette semaine, on assiste à une ébauche de dissonance, le temps que les pronostics sur la politique monétaire se recalent. Je posais la question mercredi de savoir si la donne boursière était en train de changer (en mal), mais ça n'a pas l'air d'être le cas pour les investisseurs en actions. Les investisseurs en obligations sont un peu plus prudents.

Mais pour le moment, les financiers restent plus optimistes que la Fed. Les swaps ne donnent que 24% de chances à un maintien des taux de la Fed en juin, soit 76% de probabilité en faveur d'une baisse. Ce niveau semble excessivement optimiste, sauf à ce qu'un événement marquant vienne changer la donne. Raphael Bostic, le président de la Fed d'Atlanta, a rappelé que l'inflation allait certes s'atténuer, mais moins vite que ce que pense le marché.

Changeons un peu de sujet. Je me suis livré à un petit travail d'observation statistique sur les meilleures performances occidentales depuis le début de l'année. Oui je sais, c'est bizarre, j'aurais mieux fait de me caler dans le canapé avec un bon bouquin en sirotant le petit Saint-Joseph que j'ai ouvert la veille au coin du feu. Mais voilà, je cherchais un sujet pour ce matin et une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvé comme un couillon à comparer des chiffres (avec un verre de Saint-Joseph quand même, je précise). Le résultat ne vous surprendra pas beaucoup si vous suivez régulièrement les marchés financiers. J'ai identifié les sociétés de plus de 10 Mds$ de capitalisation cotées aux Etats-Unis ou en Europe qui ont gagné au moins 20% en 2024. Elles sont 44. Sur ce total, voilà la répartition sectorielle sans tenir compte de la capitalisation :

Sur ces 44 sociétés :

78% sont basées aux Etats-Unis

22% sont basées en Europe (deux représentants pour l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark, les autres pays présents avec un seul représentant).

Le point intéressant, qui montre la concentration du marché, c'est qu'en prenant en compte la capitalisation boursière réelle, la technologie et la santé pèsent 90% du total. Dont 67% sur quatre dossiers seulement : Nvidia, Meta, Eli Lilly et Novo Nordisk. Il faudra jeter un coup d'œil à la prochaine étude SPIVA de performance des gérants. Mais avec une telle concentration, à la fois sectorielle et capitalistique, je peux d'ores et déjà vous dire que le clan de ceux qui ne croyaient pas à l'IA et à la lutte contre l'obésité ont du souci à se faire. Quant à ceux qui y croyaient, il leur sera difficile d'accrocher les performances indicielles, sauf à avoir pratiqué une concentration que la théorie des portefeuilles réprouve.

Dans le reste de l'actualité, ça parle beaucoup course à l'armement en Europe. Les investisseurs attendent une brochette d'indicateurs aux Etats-Unis pour terminer la semaine, ainsi que la journée des trois sorcières, troisième vendredi du mois, synonyme d'arrivée à échéance des produits dérivés.

En Asie Pacifique, Tokyo termine donc la semaine sur les chapeaux de roues et s'approche de son pic remontant à 35 ans. Hong Kong flambe de 2,4%, pendant que la Chine continentale reste fermée pour le nouvel an lunaire (reprise lundi). C'est vert aussi en Corée du Sud (+1,2%), en Inde (+0,5%) et en Australie (+0,7%). Les indicateurs avancés européens sont encore haussiers.

Les temps forts économiques du jour

La France publie à 8h45 une version affinée de l'inflation de janvier, puis cap sur les Etats-Unis avec les mises en chantier & permis de construire et les prix à la production de janvier (14h30), avant l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (16h00). Tout l'agenda ici.

L'euro est stable à 1,0760 USD. L'once d'or remonte à 2002 USD. Le pétrole a rebondi, avec un Brent de Mer du Nord à 82,34 USD le baril et un brut léger américain WTI à 77,54 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 4,26%. Le bitcoin s'échange à 52 160 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Euronext enregistre une nette progression des profits au quatrième trimestre.

Eutelsat révise ses objectifs pour l'exercice 2023/2024 en baisse au niveau du chiffre d'affaires et de l'Ebitda. Les objectifs 2024/2025 sont suspendus.

Annonces importantes (et moins importantes)

Le Dupixent de Sanofi et Regeneron approuvé au Japon pour l'urticaire chronique spontanée.

Vinci annonce une baisse de 6,7% du trafic autoroutier en janvier en raison des manifestations d'agriculteurs.

Maurel rattrapé par le droit de préemption de l'Etat gabonais sur Assala.

Cegedim rachète Visiodent.

Inventiva, dont la visibilité financière va jusqu'au T3 2024, prend un peu de retard dans sa Phase III NATiV3 après un changement de critères imposés par un potentiel effet indésirable grave inattendu chez un patient.

L'étude de phase III AEGIS-II menée par CSL Behring avec son CSL112, qui utilise avec l'apoprotéine CER-001 d'Abionyx Pharma n'a pas atteint son critère principal.

Metavisio obtient des lignes de financement du post-production en Inde et en Chine.

Roctool rembourse par anticipation ses ORNAN 2021.

Les principales publications du jour : Bastide, Marie Brizard, Innelec, Advini, Metabolic Explorer, Nextedia, Groupe Parot, IT Link...

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

Applied Materials flambe de 12% hors séance après ses comptes.

Coinbase flambe de 14% hors séance après ses comptes.

DoorDash perd 7% hors séance après ses comptes.

DraftKings perd 3% hors séance après ses comptes.

Sika publié des résultats en baisse, grevés par les frais d'intégration de MBCC.

Umicore prévoit un bénéfice de base inférieur aux attentes pour 2024.

Annonces importantes (et moins importantes)

Temenos a coulé de 28% hier après un rapport à charge du vendeur à découvert Hindenburg Research.

Nike prévoit de supprimer plus de 1 600 emplois dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts, selon le WSJ.

Apple prépare un outil d'IA pour rivaliser avec le copilote Github de Microsoft, selon Bloomberg.

JPMorgan et State Street se désengagent de la coalition de lutte contre le changement climatique Climate Action 100+.

Microsoft change de stratégie et annonce que quatre de ses futurs jeux seront ouverts aux consoles de Sony et de Nintendo.

Gilead suspend les recrutements de son médicament contre le cancer, le magrolimab, une semaine après que l'autorité de régulation américaine a mis en suspens certaines études en raison d'un risque accru de décès de patients.

Ryanair et TUI signent un accord pour contourner la facturation des agences de voyage en ligne.

BYD envisage de construire une usine au Mexique pour pénétrer le marché américain.

Les principales publications du jour : ENI, Sika, Swiss Re, NatWest, Kingspan, Segro, NIBE, Umicore, DKSH, Eutelsat… Tout l’agenda ici.