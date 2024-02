Une pluie de records sur les marchés, le retour des statistiques macroéconomiques, une tartine à la confiture de myrtille, le triomphe de Donald Trump, Emmanuel Macron qui est moins fort que Jacques Chirac, de l'intelligence artificielle et George Michael… Bienvenue dans cette première chronique de la semaine un peu décousue.

Comme j'ai un peu faim ce matin faute d'avoir petit-déjeuné, je vais démarrer par une métaphore capillotractée. Imaginez une tartine beurrée avec une belle couche de confiture de myrtille. La tartine tombe malencontreusement par terre. Mais du bon côté, c’est-à-dire pas avec un gros splash de confiture de myrtille sur le carrelage. Vous pouvez récupérer la tartine et l'engloutir goulument. C'est ce qui s'est passé pour les investisseurs lors de la semaine-couperet articulée autour des résultats de Nvidia le 21 février. Nvidia, c'était la tartine en plein vol : des résultats médiocres et le marché se serait probablement crashé en beauté. Des chiffres solides et les investisseurs auraient continué à croquer à pleine dents dans le marché boursier. La tartine est tombée du bon côté et les indices ont poursuivi leur ascension.

Tous les grands marchés ont affiché un bilan hebdomadaire positif la semaine dernière, et nombreux sont ceux qui ont fait tomber des records, du Nikkei 225 au Japon au CAC40 en France, en passant par les trois principales références newyorkaises, le Dow Jones, le S&P500 et le Nasdaq 100. Parmi les autres records, on peut aussi citer l'accroissement de la capitalisation de 277 Mds$ en une seule séance pour Nvidia lors de la journée du 22 février, du jamais vu. Compte tenu du battage autour de l'intelligence artificielle et de la place centrale jouée par le groupe américain, le CEO de Nvidia, Jensen Huang, a peut-être déjà plié la partie pour le titre de personnalité de l'année. Si le personnage vous intéresse, je vous ai mis tout en bas le lien vers un entretien réalisé la semaine dernière par la journaliste de Wired Lauren Goode avec Huang.

J'ai du mal à trouver, dans ma mémoire professionnelle en tout cas, une action qui aurait eu un impact individuel aussi puissant sur les marchés. Elle incarne l'IA, à telle point que nous avons été amenés récemment à utiliser des termes tels que "messianique" ou "objet de culte" pour décrire l'engouement autour de l'entreprise en bourse et faire le lien entre la narration et la performance financière.

Bref, voilà ce qui a fait tomber les scrupules des marchés la semaine dernière. Pour reprendre le bon mot prononcé en début d'année par un investisseur dont j'ai oublié le nom, les financiers trouvent que le train boursier est en surchauffe et n'arrêtent pas de dire que ça pourrait mal finir, mais ils continuent à acheter la locomotive et tous les wagons de tête.

Les statistiques macroéconomiques vont faire leur retour en force cette semaine pour concurrencer un peu l'IA. Il y aura notamment jeudi les données préliminaires de l'inflation en Allemagne et en France pour février, qui permettront d'affiner les pronostics sur la politique monétaire de la BCE. Il y aura ensuite vendredi l'inflation PCE de janvier aux Etats-Unis, un indicateur majeur pour la Fed. Beaucoup d'autres données sont prévues, dont des indices de confiance des consommateurs, les commandes de biens durables et une seconde lecture du dernier PIB aux Etats-Unis et quelques autres. Salesforce, Broadcom, Anheuser-Busch Inbev, Bouygues, Saint-Gobain... le rythme des publications de résultats décroît, mais il reste de quoi faire sur l'agenda des sociétés.

Voilà ce qu'il fallait retenir du weekend :

Warren Buffett estime que la période des envolées boursières est terminée mais que Berkshire Hathaway reste une belle société.

Euronext lance les options à un jour (0DTE), très populaires aux Etats-Unis, en France.

Moody's a retiré les notes crédit de 11 entreprises chinoises, dans un mouvement rare qui pèse ce matin sur les indices du pays

Donald Trump a facilement remporté la primaire républicaine de Caroline du Sud, un Etat dont sa rivale Nikki Haley a pourtant été gouverneure pendant six ans.

Volodymyr Zelensky estime que 31 000 soldats ukrainiens ont été tués depuis le début de la guerre et appelle les Etats-Unis à débloquer leur aide.

En France, le salon de l'agriculture est devenu une arène politique. Emmanuel Macron est définitivement moins à l'aise que Jacques Chirac au cul des vaches.

Pour finir sur une note légère, au Royaume-Uni, la Monnaie royale met en vente aujourd'hui une nouvelle pièce à l'effigie de George Michael, après avoir honoré David Bowie, Elton John et Queen. L'ex-leader de Wham ! est décédé le jour de Noël 2016 (hommage kitsch !).

En Asie-Pacifique, le Nikkei 225 gagne 0,4% en clôture après avoir fait relâche vendredi pour un jour férié. En Chine, Hong Kong perd 0,6% et Shanghai 1%. La Corée du Sud et l'Inde reculent de 0,5%, pendant que l'Australie fait de la résistance en grappillant 0,1%. Les indicateurs avancés européens sont baissiers.

Les temps forts économiques du jour

Le marché n'aura que les données sur l'immobilier neuf aux Etats-Unis en janvier à se mettre sous la dent (14h30). Tout l'agenda ici.

L'euro est stable à 1,082 USD. L'once d'or se maintient à 2033 USD. Le pétrole a perdu un peu de terrain, avec un Brent de Mer du Nord à 81,24 USD le baril et un brut léger américain WTI à 76,02 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans recule à 4,22%. Le bitcoin s'échange à 51 500 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Saint-Gobain conclut un accord définitif en vue d'acquérir CSR Limited pour 2,7 Mds€.

Sanofi obtient de bons résultats en phase II avec rilzabrutinib, un blockbuster potentiel, dans l’urticaire chronique.

Axa va racheter jusqu'à 1,6 Md€ d'actions.

United Airlines en pourparlers avancés pour acquérir des Airbus A321neo en 2025.

ArcelorMittal aurait réduit de moitié sa participation dans le sidérurgiste turc Erdemir.

Le PDG de Stellantis soutient l'interdiction des voitures à carburant fossile dans l'UE en 2035. Par ailleurs, Ayvens (ex-ALD) conclut un accord-cadre avec Stellantis pour acheter jusqu'à 500 000 véhicules en Europe d'ici 2026.

Le tribunal de commerce de Paris doit rendre aujourd'hui son jugement concernant le projet de plan de sauvegarde accélérée de Casino.

Solocal demande l'ouverture d'une procédure de conciliation pour renégocier sa dette, et reporte la publication de ses résultats.

Les principales publications du jour : Energisme...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)