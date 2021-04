07/04/2021 | La Fondation Ailes de France

Dans un objectif de partage et d'ouverture vers la société civile, la Fondation s'appuie sur l'expérience, les savoir-faire et la force de l'histoire de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Elle souhaite promouvoir ses valeurs qui inspirent la jeunesse et favorisent le leadership : respect, intégrité, sens du service et excellence.

Pour la jeunesse, la Fondation soutient : les Escadrilles Air Jeunesse, le Brevet d'Initiation Aéronautique et le projet de Réserve Citoyenne du Patrimoine. Lancées pour la première fois en 2021, des Bourses ESPACE concrétisent le tournant que prend la nouvelle Fondation Ailes de France vers l'innovation et l'espace. En partenariat avec le CNES, et avec le soutien d'Eutelsat, 6 bourses seront attribuées à des étudiants méritants et aspirant aux métiers du spatial. Forte de ses engagements pour la recherche aérospatiale, elle accompagne également des actions de valorisation du patrimoine et de la mémoire, les associations du secteur de l'Air et de l'Espace et le projet de création de résidences intergénérationnelles.

La Fondation Ailes de France, ancienne Fondation Armée de l'Air, poursuit son action dans le cadre de la politique famille du Ministère et du plan stratégique Plan de vol du CEMAAE.

Placée sous l'égide de la Fondation de France, elle a pu voir le jour grâce à l'engagement aux côtés de l'armée de l'Air et de l'Espace de sept membres fondateurs : Airbus, Air France, Dassault-Aviation, Groupe ADP, Safran, Thalès, les Ailes Brisées et se développera progressivement autour de nouveaux partenariats et par les dons qu'elle recevra.

