Quelque 10 000 migrants et demandeurs d'asile sont arrivés chaque jour à la frontière entre les États-Unis et le Mexique la semaine dernière, a déclaré lundi le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, alors que le nombre de personnes se déplaçant vers le nord du continent atteint un niveau record.

Quelque 6 000 personnes entrent chaque jour dans le sud du Mexique, a déclaré M. Lopez Obrador, et un nombre encore plus important atteint la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

"La semaine dernière, 10 000 migrants ont atteint la frontière nord chaque jour", a déclaré M. Lopez Obrador lors de sa conférence de presse matinale habituelle.

En septembre, le nombre de migrants rencontrés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique était en passe d'approcher, voire de dépasser, les précédents records mensuels.

M. Lopez Obrador a insisté sur le fait que les autorités devaient s'attaquer aux causes profondes de la migration, notamment le besoin des gens de trouver du travail et d'améliorer leurs conditions de vie.

"Ce dont nous avons besoin, c'est de construire des ponts de compréhension et de collaboration afin que les gens ne soient pas forcés d'émigrer", a-t-il déclaré en prévision d'une prochaine réunion avec les ministres des affaires étrangères des pays d'Amérique latine et des représentants des États-Unis.

Il a également déploré la mort de dix migrants cubains, tués dimanche dans un accident de la route dans l'État du Chiapas, dans le sud du Mexique.