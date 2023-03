Parmi les sociétés cotées, nous distinguons les actions de croissance comme un style d'investissement à part entière qui réunit, comme son nom l'indique, des entreprises présentant un fort taux de croissance de leur chiffre d'affaires. Regards sur dix d'entre elles qui présentent non seulement un taux de croissance élevé de toutes leurs métriques (chiffres d'affaires, résultat opérationnel, résultat net, free cash flow) mais également une forte profitabilité, une rentabilité hors pair et un bilan forteresse.

ASML Holdings

ASML conçoit et construit des machines qui servent à leur tour à produire des semiconducteurs. ASML est notamment leader dans la photolithographie DUV (c’est-à-dire la gravure des circuits intégrés sur les galettes de silicium) avec 90% des parts de marché et est en situation de monopole sur le marché des EUV, la technologie la plus avancées dans le domaine de la gravure.

CAGR (5 ans) : 18,5%

Marge opérationnelle (2022) : 30,7%

ROE (2022) : 59,4%

PER (2023) : 33,3x

Evolution

Evolution AB est spécialisé dans le développement, l'édition et la commercialisation de jeux de casino en direct sur Internet à destination des opérateurs de jeux. Opérant dans les domaines des jeux de roulette, de black jack, de baccarat et de poker, le groupe propose notamment des solutions logicielles et des plateformes en ligne de casino en direct sur ordinateurs, smartphones et tablettes. Evolution opère comme un sous-traitant qui développe, produit et licencie les salles de jeu virtuelles. Le modèle d'affaires reste exceptionnellement souple, et très peu capitalistique, d'où la rentabilité des capitaux propres très élevée. Sa position compétitive privilégiée héritée du “first-mover advantage” lui confère des marges d’exploitations exceptionnelles.

CAGR (5 ans) : 42,8%

Marge opérationnelle (2022) : 62,3%

ROE (2022) : 25,3%

PER (2023) : 24,4x

Dino Polska

Dino Polska est un grand distributeur polonais qui opère pour l’instant exclusivement dans son pays d’origine. Les trois-quarts de la population locale vit en zone périurbaine ou rurale. Son modèle de supermarchés de taille moyenne plaît beaucoup à travers le pays. La réussite de Dino repose sur une allocation du capital exemplaire, un assortiment complet, un système d’information sur les prix, un rapport qualité-prix imbattable. L’entreprise possède ses biens immobiliers et construit elle-même ses supermarchés. Il n’y a donc aucun comparable (Carrefour, Walmart). Dino est à la fois un parc immobilier, une entreprise de construction et un grand distributeur. Le fondateur détient la moitié du capital. La direction investit chaque année ses flux de trésorerie d'exploitation dans la croissance organique avec un rendement élevé du capital investi (ROIC de 24%). Depuis 2010, le nombre de magasins est passé de 111 à 2200 aujourd’hui.

CAGR (5 ans) : 27,6%

Marge opérationnelle (2022) : 7,86%

ROE (2022) : 31,2%

PER (2023) : 25,6x

Adyen

Adyen est un service de paiement qui facilite les transactions en ligne et en magasin, ce qui permet aux détaillants de créer des expériences commerciales unifiées qui approfondissent leurs relations avec les clients et développent leur activité. La société capitalise sur ses avantages : un modèle d’affaires léger et scalable, un fort coût de substitution pour ses clients grâce à des services bien intégrés, un effet réseau puissant grâce à son fossé de données et son positionnement de leader sur son marché. Adyen jouit ainsi qu’une rentabilité pléthorique (ROIC de 29%, ROE de 31%) et d’une profitabilité tout aussi impressionnante (marge opé de 50%).

CAGR (5 ans) : 30.7%

Marge opérationnelle (2022) : 50%

ROE (2022) : 31%

PER (2023) : 65,3x

Fortnox AB

Fortnox propose à une clientèle corporate une suite logicielle sur le modèle SaaS/ERP concentrée sur les fonctions comptables, financières et dans une moindre mesure administratives (ressources humaines, etc). Après un départ fulgurant dans ces catégories, de nouveaux « verticals » dans les services aux entreprises (notamment dans les fonctions juridiques) sont à l’étude et devraient être initiés prochainement de manière organique ou via des acquisitions.

La règle des 40 (une règle dans l’univers des softwares selon laquelle les bonnes boîtes ont un taux de croissance additionné à une marge opérationnelle supérieur à 40%) est ici largement dépassée à 69%.

CAGR (5 ans) : 27,8%

Marge opérationnelle (2022) : 35%

ROE (2022) : 30,7%

PER (2023) : 80,1x

Revenio

Revenio est un fabricant finlandais d'appareils ophtalmologiques high-tech. L'entreprise rencontre un fort succès sur les marchés qu'elle adresse, en particulier avec le développement des centres de santé, très bien équipés, qui remplacent progressivement les praticiens indépendants. La demande mondiale de soins oculaires augmente en raison du vieillissement et de la croissance de la population, ainsi que de l'évolution des modes de vie. Revenio est un pure-player du marché des soins oculaires, un marché qui bénéficie d’une demande croissante qui devrait continuer d’augmenter de 6-7% par an jusqu'à 2030 d’après une étude de Business Wire.

CAGR (5 ans) : 25,9%

Marge opérationnelle (2022) : 30,6%

ROE (2022) : 25%

PER (2023) : 35,8x

Novo Nordisk

Novo Nordisk est une entreprise pharmaceutique européenne de premier plan. Novo Nordisk ventile ses revenus entre le traitement du diabète, de l’obésité, de maladies rares et d’autres maladies chroniques. Le marché de l'insuline est dominé par trois fabricants - Sanofi, Novo Nordisk et Eli Lilly (un article sur le sujet). Il n'existe pas de substitut générique. La FDA elle-même reconnaît que la concurrence limitée dans ce domaine maintient les prix artificiellement élevés. Cet ensemble de circonstances a fait la fortune de Novo Nordisk et il n'y a pas de fin en vue.

CAGR (5 ans) : 9,6%

Marge opérationnelle (2022) : 42,3%

ROE (2022) : 72%

PER (2023) : 32,3x

Reply

Reply est une entreprise italienne active dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Elle est spécialisée dans la création et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux réseaux de communication et les médias numériques. Elle couvre trois domaines de compétence : les processus, les applications et les technologies. Reply est essentiellement un revendeur des solutions de Microsoft, SAP, Oracle, Google et consorts, dont l'activité de distribution s'articule autour d'une expertise en conception d’architectures IT. La position financière est excellente, à l'instar de la majorité des acteurs de l'industrie, capables de s'autofinancer et d'ajuster facilement leurs structures de coûts. Le marché européen semble offrir encore de belles perspectives dans le numérique pour cette entreprise.

Performance de l’action Reply depuis 10 ans :

CAGR (5 ans) : 12,79%

Marge opérationnelle (2022) : 15,1%

ROE (2022) : 20%

PER (2023) : 20,7x

Hexatronic

Hexatronic est une société basée en Suède qui produit des solutions électroniques et techniques. Les produits de la société sont divisés en trois catégories, à savoir :

Le réseau , qui propose des solutions pour les systèmes en fibre optique et en cuivre, telles que les petits modules enfichables à facteur de charge fixe (SFP), les équipements de locaux d'abonné (CPE), les commutateurs, les convertisseurs, les cordons de raccordement et les pigtails, les ventilateurs, les atténuateurs, les prises et les télescopes ;

Les composants , qui comprennent les câbles, les connecteurs, les diodes électroluminescentes (DEL) haute puissance et les relais ;

Les solutions de site , qui comprennent des produits tels que les boîtes de distribution, les boîtes à bornes pour fibres optiques, les armoires de connexion transversale, les plaques de fermeture d'épissures de fibres et les panneaux de fixation de câbles souples.

CAGR (5 ans) : 32,7%

Marge opérationnelle (2022) : 15,6%

ROE (2022) : 34%

PER (2023) : 36,4x

Keywords Studio

Keywords Studio est un fournisseur international de services techniques pour l'industrie mondiale des jeux vidéo. La société fournit des services intégrés de création artistique, de marketing, de développement de jeux, d'audio, de tests fonctionnels, de localisation, de tests de localisation et d'assistance aux joueurs. C’est un sous-traitant pour de nombreux géants de l’industrie (T2, Nintendo, Activision Blizzard, EA, Apple, Ubisoft, Netease, Riot Games, Tencent, etc).

CAGR (5 ans) : 22,5%

Marge opérationnelle (2022) : 16,6%

ROE (2022) : 41,9%

PER (2023) : 45,2x

