L'indice sud-coréen sort déjà d'une année 2025 exceptionnelle, avec une hausse de 75%.

On prend les mêmes et on recommence. Après une année 2025 exceptionnelle, le KOSPI est reparti sur les mêmes bases. Toujours porté par ses deux poids lourds Samsung et SK Hynix, en hausse respectivement de 17% et 14% depuis le 1er janvier.

L’an dernier, l’indice sud-coréen avait réalisé la meilleure performance des marchés développés, grâce aux parcours de Samsung (+125%) et de SK Hynix (+274%). Deux actions qui ont bénéficié de la thématique IA, grâce à leurs activités de production de puces mémoire.

La semaine dernière, Samsung a déclaré s’attendre à un bénéfice record au quatrième trimestre. Ces dernières heures, ce sont les résultats du géant taïwanais TSMC, qui ont entretenu la dynamique du secteur.