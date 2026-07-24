Le conflit au Moyen-Orient semble s'enliser et le baril de Brent dépasse à nouveau les 100 dollars. Un contexte qui pèse sur les indices actions. Pour ne rien arranger, plusieurs publications de résultats ont été sévèrement sanctionnées.

Tous les matins en arrivant au bureau, je me pose la même question : à combien sera le prix du pétrole ? C’est un peu mon calendrier de l’Avent à moi. Chaque jour une nouvelle case. Chaque matin, un prix plus élevé que la veille.

Hier, c’est le cap symbolique des 100 dollars qui a été franchi, une première depuis fin mai. La remontée des prix du pétrole s’est accélérée cette semaine avec l’entrée en scène des Houthis et l’annonce d’un blocus du détroit de Bab el-Mandeb. Et la tension ne semble toujours pas retomber. Hier, Donald Trump a prévenu qu’il tiendrait l’Iran responsable des actions des Houthis. Il a également indiqué à Axios que les Iraniens n’avaient "pas encore assez souffert". Dans la nuit, l’armée américaine a achevé une treizième nuit consécutive de frappes sur l’Iran.

Cette flambée des prix de l’énergie était en toile de fond de la réunion de la Banque centrale européenne jeudi. Si la BCE a maintenu ses taux inchangés, elle a laissé la porte ouverte à un mouvement en septembre. Les marchés, de leur côté, anticipent désormais deux hausses de taux supplémentaires cette année. Enfin, il y a beaucoup de discussions ces derniers mois autour d’un possible départ anticipé de Christine Lagarde. Elle a indiqué hier qu’elle resterait au moins jusqu’à la fin de l’année.

La séance de la veille a aussi été marquée par de lourdes sanctions, consécutives aux publications du deuxième trimestre. Alphabet (-7%) et Tesla (-14,5%) ont fortement pesé sur les indices américains. Le Nasdaq a terminé en recul de près de 2%. En Europe, Nestlé et Moncler ont chuté de 8%, Infineon a lâché 6%, et STMicroelectronics s’est même effondré de 18%.

Ce qui est très particulier dans cette séquence, c’est que malgré tous les risques, notamment géopolitiques, les marchés actions restent au contact de leurs records. Si on met de côté des cas très particuliers, tels que le KOSPI en Corée du Sud, la plupart des indices du monde développé restent à 5% de leur plus haut.

Cette bonne tenue des actions s’explique sans doute par l’absence d’alternatives ou de véritables valeurs refuges. Traditionnellement, le premier actif que l’on mettait dans cette catégorie, c’était l’or. Mais il ne joue plus ce rôle depuis plusieurs mois. Après une frénésie spéculative en début d’année, l’or est dans une tendance baissière depuis début mars, en dépit du conflit au Moyen-Orient.

Les obligations non plus ne semblent pas faire office de valeur refuge. En effet, la corrélation actions/obligations est de plus en plus proche de 1. Autrement dit, les obligations baissent quand les actions baissent et inversement. Or, cette corrélation est historiquement négative (la plupart du temps) : la hausse des obligations amortit la baisse des actions. Cette évolution des corrélations explique (en partie) qu’en dépit de rendements élevés - le 30 ans américain est par exemple à son plus haut niveau depuis 2007 - les investisseurs ne se précipitent pas sur les obligations.

En résumé, et après avoir perdu tous ceux qui ont fait la fête hier soir (les stagiaires de Zonebourse en télétravail le vendredi par exemple) dans de sombres histoires de corrélation, il n’est pas évident de sortir des actions, faute d’alternatives qui permettent vraiment de se protéger des risques.

Et pendant que certains profitaient de leur soirée, Intel publiait hier soir ses résultats. La société américaine a rassuré en affichant au deuxième trimestre sa plus forte croissance en 15 ans. Le titre grimpait de 4% dans les échanges après clôture. Aujourd’hui, les investisseurs suivront les publications d’American Express, Nextera Energy, Verizon et Volkswagen. Du côté macro, les PMI en Europe et aux Etats-Unis rythmeront la journée.

Dans le reste de l’actualité :

Donald Trump a annoncé une visite de Xi Jinping aux États-Unis le 24 septembre.

L'administration Trump a imposé de nouveaux droits de douane de 10 % et 12,5 % sur les marchandises en provenance de 60 partenaires commerciaux, dont l'Union européenne et la Chine.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h00 : Ventes au détail juin 2026 (Royaume-Uni)

10h00 : Ifo — climat des affaires (Allemagne) juillet 2026 (Allemagne)

14h30 : Mises en chantier & permis juin 2026 (Etats-Unis)

16h00 : Ventes de logements neufs juin 2026 (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Anglo American : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 4900 à 4680 GBX.

Argenx : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 1013 à 1060 USD.

Barclays : Mediobanca maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 500 à 520 GBX.

Be Semiconductor Industries : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 270 à 250 EUR.

BNP Paribas : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 112 à 115 EUR.

Crédit Agricole : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 21 à 22 EUR.

Dassault Aviation : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 420 à 435 EUR.

Dassault Systèmes : JP Morgan maintient une recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 21 à 22 EUR.

Deutsche Börse : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 300 à 305 EUR.

Eurofins Scientific : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours réduit de 75,20 à 75,10 EUR.

Getlink : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger avec un objectif de cours réduit de 20,10 à 19,90 EUR.

HSBC Holdings : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 152,10 à 162,20 HKD.

Iberdrola : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 22 à 22,50 EUR.

Nokia : ABG Sundal Collier maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 14 à 12 EUR.

Roche Holding : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours réduit de 396 à 392 CHF.

Saint-Gobain : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 134,60 à 134,30 EUR.

SAP : KeyBanc Capital Markets maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 235 à 200 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 211 à 208 EUR.

SFS Group : UBS passe de surveillance à conserver avec un objectif de cours relevé de 130 CHF à 145 CHF.

Siemens Energy : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 190 à 205 EUR.

Standard Chartered : UBS dégrade à conserver d'acheter avec un objectif de cours relevé de 227,40 HKD à 228,50 HKD. UBS dégrade à conserver de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 2130 GBX à 2180 GBX.

Stellantis : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 5,70 à 5 EUR.

STMicroelectronics : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 75 à 70 EUR.

Thales : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 315 à 317 EUR.

TotalEnergies : Gerdes Energy Research LLC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 107 à 108 USD.

Traton : DNB Carnegie dégrade à conserver d'acheter avec un objectif de cours relevé de 400 SEK à 470 SEK.

UniCredit : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 82,40 à 90,20 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Carrefour dépasse ses prévisions de ventes au S1 grâce à la France et au Brésil, confirme ses objectifs 2026, mais le résultat opérationnel courant progresse moins qu'attendu.

LVMH nomme Yann Musquin directeur général des marques de parfums.

Exail Technologies affiche une CA en hausse de 27% au S1 et confirme ses objectifs annuels malgré un recul du carnet de commandes.

Air Liquide investira plus de 150 MUSD aux États-Unis pour accompagner un spécialiste des puces mémoire.

Société Générale a reçu 6,5 millions de souscriptions lors de son 33e Plan mondial d'actionnariat salarié.

L'essai de phase 3 du Bylvay d'Ipsen dans l'atrésie des voies biliaires n'atteint pas son critère d'évaluation principal.

Electra confie à Spie l'installation de nouvelles stations de recharge pour véhicules électriques en Autriche.

Les principales publications du jour : TF1, EXEL Industries.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

SAP enregistre une hausse surprise de ses contrats cloud.

Volkswagen abandonne ses espoirs de croissance pour 2026 sur fond de restructuration.

Neste publie un résultat opérationnel légèrement inférieur aux attentes, mais une marge record.

Banco de Sabadell affiche un bénéfice en hausse de 28 % grâce aux plus-values de la cession de TSB.

HSBC cède sa filiale d'assurance à Singapour à Allianz pour 2,1 MdUSD.

Siemens signe un accord de partenariat avec HD Hyundai pour la modernisation des chantiers navals aux États-Unis.

BP Plc rapatrie son personnel non essentiel sur les plateformes Thunder Horse et Na Kika.

Enel augmente sa production d'électricité et renforce sa capacité au premier semestre.

Eni et Saipem lancent un nouveau pôle gazier en Indonésie.

Varta fait face à une menace de démantèlement.

Les principales publications du jour : Volkswagen, Poste Italiane, Neste, SGS, Banco de Sabadell, Mapfre.

D'Amérique du Nord

Intel dépasse les attentes au T2 grâce à l'IA et prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels en hausse

Nvidia et Amkor concluent un accord de 1,5 milliard de dollars dans le conditionnement de puces.

AMD lance la production en série de son serveur d'IA Helios et accélère face à Nvidia.

Le Pentagone attribue un contrat de près de 7 milliards de dollars à Oracle dans le cadre de sa stratégie de consolidation logicielle.

Lockheed Martin et RTX relèvent leurs prévisions pour 2026 face au réapprovisionnement du Pentagone.

McDonald's maintient son dividende trimestriel à 1,86 USD par action, payable le 16 septembre.

Charles Schwab maintient son dividende trimestriel à 0,32 USD par action, payable le 28 août.

Une filiale de General Dynamics décroche un contrat de 127,1 MUSD avec la Navy pour des systèmes de sous-marins.

Newmont dépasse ses prévisions de bénéfices au T2 avec un CA de 6,12 MdUSD, porté par la hausse des cours de l'or, et prévoit une production stable.

Les principales publications du jour : American Express Company, NextEra Energy, Verizon Communications, HCA Healthcare, SLB.

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.