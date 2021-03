1000 : Prima Solutions classé, pour la 2e année consécutive, parmi les entreprises européennes en forte croissance

Prima Solutions , éditeur de logiciels pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, a été classé dans le FT 1000 des entreprises européennes à la croissance la plus forte 2021 par le Financial Times à la 21e place en France et à la 192e en Europe pour le secteur « Technology », avec un taux de croissance annuel moyen de 40,8 % entre 2016 et 2019.

Ce palmarès honore les 1000 sociétés les plus dynamiques d’Europe qui réalisent des performances exceptionnelles en termes de croissance et contribuent à la création d’emplois. Au classement général de cette enquête multisectorielle réalisée par le journal Financial Times en collaboration avec l’institut Statista, Prima Solutions se place à la 863e place.

Hugues Delannoy , président de Prima Solutions, commente : «Nous sommes très fiers d’apparaître pour la deuxième fois consécutive dans ce palmarès. Cette forte croissance nous permet d’innover sur les fonctionnalités et les services de notre suite logicielle cloud complète et totalement dédiée à l’assurance. Cette année a éprouvé la résilience des assureurs et celle de Prima Solutions. Cette réussite montre à nouveau que l’adoption de solutions assurantielles cloud complètes est un levier fort de croissance sur lequel nous ne cessons d’enregistrer de nouveaux succès. »