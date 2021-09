1000mercis : Chiffre d'affaires semestriel consolidé 2021

Regulatory News:

1000mercis (Paris:ALMIL) (FR0010285965 – ALMIL – Eligible PEA-PME), spécialiste du Data Marketing, annonce son chiffre d’affaires semestriel consolidé pour la période au 30 juin 2021.

En millions d'euros 30.06.2021 30.06.2020 Var. Var. % Chiffre d'affaires consolidé 32,4 26,1 6,3 24,1%

Le chiffre d’affaires semestriel consolidé du Groupe au 30 juin 2021 s’établit à 32,4 M€, en croissance de 24,1% par rapport au 30 juin 2020, tout en restant 4% en deçà du chiffre d’affaires du 1er semestre 2019.

Le chiffre d’affaires par ligne de métier se répartit comme suit :

- Marketing interactif, 37 % du chiffre d’affaires, marqué par des offres CRM et CDP/DMP résilientes confortant les investissements technologiques engagés ;

- Publicité interactive, 38% du chiffre d’affaires, qui a bénéficié du rebond des campagnes de trading programmatique au second trimestre 2021 ;

- Marketing Mobile, 25% du chiffre d’affaires, en baisse dans un environnement de crise que connaissent toujours les secteurs du voyage et de la distribution.

Le Groupe Numberly conforte son positionnement à l'international avec une progression de 22% à 29% du chiffre d’affaires consolidé. Le rayonnement du Groupe et les investissements réalisés permettent de servir un nombre croissant de pays différents.

Le résultat d’exploitation est attendu autour de -0,2 M€.

Pour Yseulys Costes, CEO : “ Sur ce premier semestre, la dynamique à l’international et sur nos activités CRM et programmatique permettent au Groupe Numberly de soutenir la reprise d’activité. Malgré un contexte qui reste encore incertain, nous sommes confiants dans notre stratégie de renforcement de nos expertises et nos décisions d’investissements technologiques dans les plateformes MarTech que nous développons. Par ailleurs, nous poursuivons nos efforts d’investissement notamment pour améliorer en continu la sécurité de nos services et réduire l'empreinte carbone de nos activités.

Je tiens à remercier toutes les équipes du Groupe pour leur excellence opérationnelle, leur engagement et les excellentes performances délivrées à nos clients.”

À propos de 1000mercis - Numberly

Expert reconnu en CRM digital et Marketing programmatique, de la collecte de données (base CRM, DMP/CDP) à l’activation (email, vidéo, social, in store), le Groupe Numberly a pour mission de concevoir des dispositifs à fort ROI incrémental pour les annonceurs souhaitant optimiser leurs actions de conquête et de fidélisation sur tous les supports digitaux. Coté sur Euronext Growth, à Paris (ALMIL.PA), et opérant dans plus de 50 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 58,5 millions d’euros en 2020. Son index d’égalité professionnelle femmes-hommes s'établit à 97/100 au titre de l’année 2020.

Résultats semestriels 2021, le 29 septembre 2021 après clôture des marchés

1000mercis est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0010285965 – Mnémo : ALMIL

www.numberly.com

