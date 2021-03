1000mercis: Résultats annuels consolidés 2020

Regulatory News:

1000mercis (FR0010285965 – ALMIL – Eligible PEA-PME), spécialiste du Data Marketing, annonce ses résultats annuels consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre 2020.

En millions d'euros 31.12.2020 31.12.2019 Var. Chiffre d'affaires 58,5 69,2 -10,7 Variation 2020/2019 -15,5% Résultat d'exploitation -5,7 2,9 -8,6 Marge d'exploitation -9,7% 4,2% Résultat financier -0,4 -0,5 Résultat exceptionnel -0,2 0,0 Résultat net -6,8 2,5

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe au 31 décembre 2020 s’établit à 58,5 M€, en baisse de 15,5% par rapport au 31 décembre 2019.

La baisse du chiffre d’affaires résulte directement des difficultés rencontrées par un grand nombre de clients, notamment dans les secteurs de la restauration, la distribution, du transport et du tourisme, depuis l'émergence de la crise sanitaire devenue crise économique.

Au-delà de l’impact de la baisse du chiffre d’affaires, la variation du résultat d'exploitation s’explique notamment par :

- une baisse des frais généraux de 8%, conséquence de la baisse d'activité et d’un plan d'économie entamé dès mars 2020 sur toutes les lignes de coûts ;

- une baisse des dotations aux amortissements de 0,6 M€, conséquence de la fin d’un cycle d’investissements ;

- une baisse de la production immobilisée de 1,4 M€ ;

- des provisions pour dépréciation de créances et pour risques en hausse de 0,7 M€ liées à l'augmentation des risques de sinistralité.

Le résultat d’exploitation ressort à -5,7 M€ en baisse de 8,6 M€ par rapport au 31 décembre 2019.

La quote part de perte nette de Customer Experience Group, participation détenue à 20%, s'établit à -0,2 M€.

Le résultat net Groupe est une perte de 6,8 M€.

La trésorerie disponible du Groupe s’établit à 19,9 M€ au 31 décembre 2020 contre 13,8 M€ au 31 décembre 2019. La progression s’explique essentiellement par une diminution du BFR en lien avec la baisse d'activité constatée sur l’année.

Au 31 décembre 2020, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 39,7 M€.

Pour Yseulys Costes, CEO : “ La crise sanitaire a touché bon nombre de nos clients qui ont dû faire face à des fermetures administratives, des interruptions d’activité, et des baisses drastiques de chiffre d’affaires. Nous avons été et continuons d’être à leur côté pour sortir au mieux de cette période incertaine. Ces difficultés ont mécaniquement rejailli sur les résultats du groupe. Je tiens à remercier une nouvelle fois les équipes pour leurs efforts constants tout au long de cette année.

Par ailleurs, notre index d’égalité professionnelle femmes - hommes de 97/100 et notre certification WEConnect démontrent un engagement RSE sans faille depuis la création de notre Groupe. La période difficile que nous traversons renforce l’importance de nos programmes et de leurs impacts aussi bien au sein de notre groupe que dans notre écosystème."

