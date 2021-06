1000mercis : Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2021 se tenant à huis clos

Composition du bureau et lien de diffusion

Dans le cadre de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires qui se tiendra à huis clos le vendredi 2 juin 2021 à 10 heures au siège social de la société 1000Mercis (Paris:ALMIL) (la « Société ») et conformément aux dispositions du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que modifié et prorogé, la Société informe ses actionnaires que les deux scrutateurs sont désignés parmi les actionnaires détenant le plus grand nombre de droits de vote dont la Société a connaissance à la date de convocation et ayant accepté cette fonction.

Le Conseil d’Administration a décidé lors de sa réunion du 1er juin 2021 que le bureau de l’Assemblée serait composé comme suit :

- M. Thibaut Munier en qualité de Scrutateur ;

- Nextstage AM représentée par M. Bastien Aversa en qualité de Scrutateur ;

- Mme Yseulys Costes en qualité de Président de l’Assemblée ; et

- M. François de Navailles en qualité de Secrétaire de l'Assemblée.

Vous pouvez visionner l’Assemblée Générale de 1000mercis du 2 juin 2021 à cette adresse : https://numberly.com/fr/actualites-financieres/

