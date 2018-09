SHANKSVILLE, Pennsylvanie, 11 septembre (Reuters) - Donald Trump a rendu hommage mardi aux passagers du vol 93 des United Airlines qui ont osé affronter les pirates de l'air le 11 septembre 2001 avant que l'avion ne s'écrase dans un champ de Pennsylvanie devenu, selon lui, le symbole de la "bravoure américaine".

"Nous pleurons ensemble les mères et les pères, les soeurs et les frères, les fils et les filles qui nous ont été volés dans les tours jumelles, au Pentagone et ici, dans ce champ de Pennsylvanie", a déclaré le président des Etats-Unis, qui était accompagné de son épouse Melania.

"Nous honorons leur sacrifice en nous engageant à ne jamais plier face au mal et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver la sécurité de l'Amérique", a-t-il poursuivi, devant le "Flight 93 National Memorial", où des proches des 40 passagers et membres d’équipage ont lu leurs noms à voix haute.

"Ils sont montés à bord de l'avion comme des anonymes et sont entrés dans la vie éternelle comme de vrais héros. Ce champ est maintenant un monument à la bravoure américaine. Ce mémorial est désormais un message adressé au monde entier: l'Amérique ne se soumettra jamais à la tyrannie", a ajouté Donald Trump.

D'autres cérémonies étaient organisées à New York et à Washington pour le 17e anniversaire des attentats imputés à Al Qaïda, qui ont fait près de 3.000 morts. (Roberta Rampton, Jean-Philippe Lefief pour le service français)