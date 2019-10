11ème conférence internationale : à voir en replay !

Réunis à la FFA dans le cadre de sa 11ème conférence internationale, une vingtaine d'intervenants de renom (représentants des principales autorités françaises, européennes et internationales en matière d'assurance, dirigeants de grands groupes et spécialistes reconnus) se sont succédés tout au long de la journée pour débattre de l'actualité du secteur de l'assurance autour de 4 grandes questions. L'ensemble des débats et des allocutions, dont celle du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, sont disponibles en replay.