1422 - Dossier de presse - Projet de loi de finances 2022

Toutes ces décisions donnent des résultats et permettent à la France de bénéficier d'une situation économique favorable. Nous allons retrouver notre niveau d'activité économique d'avant crise d'ici la fin de l'année ; nous atteindrons 6% de croissance en 2021 et 4% en 2022. Nous avons ramené le taux de chômage à son niveau d'avant crise ; il est inférieur à celui de 2017 d'1,5 point. Nous avons retrouvé dès 2021 notre niveau d'investissement de 2019.

Dès le mois d'août 2020, nous avons engagé la relance de notre économie avec succès. Nos objectifs sont atteints et dépassés. Le plan de relance se déploie vite et fort : sur les 100 milliards d'euros du plan, 50 milliards sont déjà engagés. 70 milliards d'euros le seront à la fin de cette année.

Face à la crise, nous avons protégé les salariés, les entreprises et les compétences en France. Notre politique du « quoi qu'il en coûte » a été réfléchie, efficace et nécessaire. Elle a permis de sauver des emplois et d'éviter de nombreuses faillites.

En parallèle, nous avons massivement baissé les impôts pour les ménages et pour les entreprises. Au total, notre majorité aura baissé les impôts de 50 milliards d'euros en France, entre 2017 et 2022.

Présentation du projet de loi de finances 2022

Olivier Dussopt

Ministre délégué chargé des Comptes publics

Ce projet de loi de finances pour 2022 vient ponctuer la dernière année d'un quinquennat de transformations au service des Français. Il finance les priorités du Gouvernement, notamment pour la jeunesse, pour la sécurité et la justice, pour la recherche, et pour la croissance. Il lance de nouvelles réformes comme la mise en place d'un régime de responsabilité modernisé et unifié pour tous les responsables publics. Il marque le retour à la normale du point de vue budgétaire, après deux années de crise sans précédent qui ont entraîné des dépenses massives de soutien à l'économie, et se traduit par une baisse du poids de la dépense, du déficit et de la dette publics sur l'économie française. Enfin, il consolide l'acquis de simplification fiscale et de réduction des prélèvements obligatoires du quinquennat.

Depuis 2017, les lois de finances, ces temps fort annuels de notre démocratie parlementaire, ont permis de traduire en actes les engagements du Président de la République. Ainsi, la valorisation du travail et l'amélioration du pouvoir d'achat se sont traduites par des baisses d'impôts en faveur des ménages d'un montant total d'environ 26 Md€ à l'horizon 2022, dont 5,4 Md€ au titre de la baisse de l'impôt sur le revenu intervenue en 2019 et 15,7 Md€ au titre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Cet allègement de la taxe d'habitation sera effectif pour 100 % de nos concitoyens en 2022. Le pouvoir d'achat s'est amélioré en progressant chaque année, y compris en 2020, au cœur de la crise sanitaire. Le projet de finances pour 2022 poursuit cet engagement en faveur du pouvoir d'achat.

Les différentes lois de finances ont également concrétisé le réarmement des missions régaliennes de l'Etat : la justice, la défense et la sécurité. De 2017 à 2022, le budget de la justice aura ainsi augmenté de 30 %, dont 8% par an en 2021 et en 2022. En 2022, le budget du ministère de l'intérieur progressera de 1,5 Md€, avec la traduction du « Beauvau » de la sécurité. Tant attendus, ces efforts sont pleinement justifiés. Leur ampleur n'en est pas moins inédite.

Mais le fil de conducteur qui caractérise les projets de loi de finances de ce quinquennat est sans aucun doute l'engagement pris par le Président de la République de faire de la France le champion d'une croissance durable. Les réformes entreprises dès le projet de loi de finances pour 2018 ont permis à la France de devenir la nation la plus attractive d'Europe pour les investissements étrangers en 2020. Les mesures de soutien d'urgence que nous avons déployées depuis mars 2020, et dont le total devrait atteindre 130 Md€ d'ici la fin de l'année, ont préservé notre système productif, nos entreprises et nos emplois. Enfin, grâce à France Relance, dont 70 des 100 Md€ auront été engagés d'ici la fin de cette année, la France aura retrouvé dès fin 2021 son niveau d'activité de 2019 et notre économie devrait connaître en 2021 l'une des croissances les plus importantes d'Europe.