1431 - Intervention de Bruno Le Maire lors de son audition sur le PLF 2022 par la commission des finances du Sénat – Mercredi 22 septembre 2021

C'est la plus forte baisse d'impôt depuis 20 ans en France. Elle nous permet de ramener le taux de prélèvements obligatoires à 43,5% en 2022. C'est le plus bas depuis dix ans et cela se traduit par des mesures très concrètes comme l'impôt sur les sociétés ramené à 25% pour toutes les entreprises dès l'année prochaine, comme nous l'avions promis avec le président de la République ; la suppression de la taxe d'habitation ; ou la baisse de l'impôt sur le revenu pour les deux premières tranches soumises à l'impôt sur le revenu.

En 2020, nous avons été confrontés à la crise la plus grave que la France ait eu à connaître depuis 1929. Cela nous a amené évidemment à inverser la vapeur très rapidement et à redépenser à nouveau massivement. Mais à bon escient, pas pour faire de la dépense de fonctionnement, pour protéger les salariés et protéger les entreprises. 2022 doit marquer le retour progressif à la normale, avec un déficit qui sera ramené de 8,4 en 2021 à 4,8% en 2022, une dette qui sera ramenée de 116% en 2021 à 114% en 2022, et un amortissement de la dette Covid qui est prévu sur 20 ans jusqu'en 2042.

Toutes ces décisions, tous ces résultats sont le produit de choix politiques courageux la suppression d'un certain nombre de contrats aidés pour 2 milliards d'euros, la réforme des chambres de commerce et d'industrie, la réforme des aides au logement, la politique du logement de manière plus globale, ce sont toutes ces décisions qui ont permis d'arriver à la maîtrise des finances publiques et à sortir la France de cette procédure pour déficit excessif.

Cela me donne l'occasion de rappeler ce que sont les lignes de force de notre politique de finances publiques la maîtrise des comptes, la baisse des impôts et la sincérité.

Quant aux mesures de soutien aux jeunes qui recherchent un emploi, la situation a drastiquement changé depuis que nous sommes passés d'une crise économique très brutale à une pénurie de main d'œuvre dans un certain nombre de secteurs (l'hôtellerie, la restauration, le nettoyage, la sécurité) et donc cela demande d'adapter les dispositifs.

Ce PLF est un PLF de relance et d'investissement. Il poursuit les mêmes objectifs stratégiques que je viens d'indiquer, mais il s'inscrit dans une situation économique très particulière où l'économie française redémarre vite et redémarre fort.

Nous aurons, en 2021, 6% de croissance, 4% en 2022. Nous avons un chômage qui est déjà revenu au niveau d'avant crise. Nous avons créé 750 000 emplois sur la durée du quinquennat. L'investissement a retrouvé son dynamisme, comme la consommation.

Tout cela nous permet de penser que nous retrouverons le niveau d'activité d'avant crise début décembre 2021, au lieu du début de l'année 2022. Tout cela parce que, une fois encore, nous avons dépensé l'argent des Français à bon escient et que protéger est moins cher que de réparer. Il est finalement beaucoup plus sage, beaucoup plus responsable économiquement et beaucoup plus juste politiquement d'utiliser le chômage partiel pour protéger les salariés, d'utiliser des prêts garantis par l'État pour protéger les entreprises des faillites, de mettre en place des fonds solidarité pour les petites entreprises, les professions indépendantes, les artisans, les commerçants, plutôt que de laisser salariés et entreprises seuls face à la crise, avec les dégâts considérables économiques, sociaux et politiques qui en auraient résulté.

Nous redémarrons aussi vite et aussi fort, tout simplement parce que si une entreprise sous-traitante aéronautique veut redémarrer, les ingénieurs sont encore là. Ils ne sont pas au chômage, ils n'ont pas disparu, et l'entreprise est toujours debout. Un restaurant qui veut rouvrir, il n'a pas besoin de racheter les fonds de mur et l'ensemble de l'approvisionnement. Il est prêt à redémarrer, il est toujours debout. Je crois donc que la protection que nous avons apportée était bonne et que le « quoi qu'il en coûte » a été une politique réfléchie, efficace et nécessaire.

Ce PLF va marquer la fin du « quoi qu'il en coûte. » Nous avons une croissance qui redémarre, il donc légitime de passer du « quoi qu'il en coûte » au sur-mesure. Le fonds de solidarité sera fermé à partir du 1er octobre et réservé uniquement aux entreprises fermées administrativement, comme c'est le cas encore dans les départements d'Outre-mer.

La relance, elle, sera accélérée pour parvenir à 70 milliards d'euros d'engagés d'ici la fin de l'année 2021.

Le président de la République présentera un plan d'investissement d'ici quelques semaines qui vise à réindustrialiser plus rapidement le pays et à garantir notre indépendance sur un certain nombre de secteurs clés comme l'hydrogène, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les batteries électriques ou les lanceurs spatiaux.

Nous passons donc de mesures d'urgence à des mesures de relance et d'investissement pour que le retour de la croissance ne soit pas un feu de paille, mais s'inscrive bien dans la durée et nous permette en sortie de crise d'avoir un niveau de croissance plus élevé que celle que nous avions avant la crise, avec plus d'indépendance industrielle, plus d'indépendance stratégique.

Là aussi, nous avons tiré les leçons de la crise.

