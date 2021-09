1435 - Intervention de Bruno Le Maire sur le PLF 2022 lors du compte-rendu du Conseil des ministres – Mercredi 22 septembre 2021

Une politique qui est liée à l'investissement, c'est le plan d'investissement qu'annoncera le président de la République dans les prochaines semaines et qui demande beaucoup de travail technique et de consultation avec les élus locaux, avec les partenaires sociaux, avec les chercheurs, avec les scientifiques. Un plan qui prévoit des investissements sur 10 ans, il n'est pas illégitime de prendre le temps de la concertation.

Enfin, la sincérité, puisque nous n'avons jamais caché que dans ce projet de loi de finances pour 2022, il y aurait deux politiques publiques qui seraient présentées plus tard et qui feront l'objet d'un amendement en première lecture du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale.

Nous avons tenu tous nos engagements vis-à-vis des ménages comme vis-à-vis des entreprises. Nous avons tenu l'engagement de baisse de l'impôt sur le revenu. Nous avons tenu l'engagement de suppression de la taxe d'habitation et nous tenons l'engagement de ramener le taux d'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25 % pour toutes les entreprises, sans exception en 2022. Cela nous permet d'obtenir un taux de prélèvements obligatoires de 43,5 % en 2022. C'est le niveau de prélèvements obligatoires le plus bas depuis 10 ans en France.

Ensuite, nous avons eu affaire à une crise économique qui est la plus grave depuis 1929. Elle a amené légitimement une augmentation des dépenses publiques pour faire face à la crise, protéger des salariés et protéger les entreprises.

J'ai vu les interrogations du Haut conseil des finances publiques sur ce sujet, je suis prêt à faire une deuxième saisine du Haut Conseil pour marquer notre transparence et notre sincérité qui est la nôtre depuis le premier jour de ce quinquennat.

Ce projet de loi de finances pour 2022 est un projet de loi de finance de relance et d'investissement. Il va être étudié à un moment où la situation économique en France se redresse rapidement et se redresse fortement.

Nous avons 6 % de croissance prévus pour 2021. Certains instituts nous mettent même au-dessus de 6 %. Nous prévoyons 4 % de croissance pour 2022. Je crois que ces chiffres traduisent une chose simple : notre plan de relance a été rapide et il a été efficace. Il nous a permis de revenir à un niveau de chômage inférieur à celui que nous avions avant la crise. Il nous a permis d'avoir un investissement dynamique. Il a permis de maintenir un niveau de consommation élevé et nous permet maintenant d'envisager un retour aux niveaux d'activité d'avant-crise en décembre de cette année, décembre 2021.

Pourquoi ? Pourquoi ces résultats ? Pourquoi ce retour fort de la croissance ? Pourquoi cette baisse du chômage ? Parce que nous avons dépensé à bon escient. Je veux le dire aux Français, nous avons dépensé l'argent public à bon escient pour vous protéger, pour protéger l'emploi, pour protéger les compétences, pour protéger les entreprises.

Le « quoi qu'il en coûte » décidé par le président de la République a été une politique réfléchie, une politique efficace et une politique nécessaire.

Nous n'avons pas de leçon à recevoir de ceux qui, face à la crise précédente deux fois moins importante, ont fait le choix de l'augmentation des impôts, de creuser la dette de 10 points de plus que nous. Tout cela pourquoi ? Pour avoir 0 de croissance, 10 % de taux de chômage et un nombre de faillites deux fois plus élevé que celui que nous avons. Notre politique, elle, est plus efficace et elle est plus juste.

Nous n'avons pas de leçon à recevoir non plus d'opposition qui veulent remplacer le « quoi qu'il en coûte » efficace et juste par le grand n'importe quoi budgétaire. En proposant 40 milliards d'euros pour acheter les autoroutes, en proposant de doubler le salaire des enseignants pour 50 milliards d'euros, sans préciser du tout comment le financer ou en proposant d'augmenter tous les salaires de 10 % aux frais de l'Etat, donc aux frais du contribuable pour 25 milliards d'euros.

Alors que les oppositions qui critiquent nos dépenses me disent lesquelles elles voudraient supprimer. Est-ce qu'elles veulent revenir sur l'augmentation du budget de la Défense ? Est-ce qu'elles veulent revenir sur l'augmentation des moyens qui sont donnés aux policiers, c'est-à-dire à ceux qui nous protègent ? Est-ce qu'elles veulent revenir sur le chèque énergie qui permet d'apporter 100 euros de plus à ceux qui ont le plus de difficultés à se chauffer ? Est-ce qu'elles veulent revenir sur l'assurance agricole ? Est-ce qu'elle veut revenir au soutien à nos paysans et à nos agriculteurs ?

Ou peut-être qu'elles veulent revenir sur le plan d'investissement qui doit nous permettre précisément dans des conditions financières qui sont aujourd'hui favorables de garantir que ce retour de la croissance puissant et rapide soit aussi un retour de la croissance durable, qui s'inscrive dans le temps long et qui permette à la France de sortir de la crise économique plus forte qu'elle n'y est entrée, avec une économie plus dynamique et plus respectueuse de l'environnement.

De ce point de vue, les choix qui sont dans ce PLF sont très clairs.

