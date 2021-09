1468 - Intervention de Bruno Le Maire au Conseil national de l'hydrogène, le 30 septembre

Troisième évidence il n'y a pas d'indépendance politique sans indépendance énergétique. Je le dis avec beaucoup de force en gaulliste que je suis, nous n'avons pas bâti l'indépendance énergétique de la France en cinquante ans pour le dilapider en quelques années. Je suis attaché à l'indépendance politique et donc à l'indépendance énergétique de notre pays. Nous n'avons pas fait tout cela pour dépendre du bon vouloir de Vladimir Poutine, pour faire simple. Nous n'avons pas bâti pendant des décennies la dépendance énergétique de notre pays autour de l'énergie nucléaire pour être dans la main de Vladimir Poutine parce qu'il y a des besoins d'approvisionnement en gaz qui font qu'il suffit pour lui de jouer sur cet approvisionnement pour faire monter les prix et pour rogner sur notre indépendance politique.

L'explosion du prix du gaz n'est donc pas une surprise, c'est une évidence. Cela n'est une surprise que pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui se passe économiquement dans le monde, un redémarrage économique beaucoup plus fort que prévu et qui n'ont pas vu que les énergies renouvelables ne sont pas une alternative à 100 % aux énergies fossiles. Elles le seront peut-être, nous travaillons tous à renforcer la place des énergies renouvelables. Mais à l'heure où je vous parle ou le matin, nous nous levons, il faut bien allumer son chauffage parce qu'il va faire froid, il faut bien communiquer, il faut bien se déplacer, il faut bien prendre sa voiture électrique ou sa voiture avec un moteur thermique. Nous avons toujours besoin du gaz.

La deuxième évidence, c'est que l'énergie est rare et donc elle est coûteuse. Il suffit qu'elle devienne encore plus rare parce qu'il y a eu une crise et que, par conséquent, les robinets ont été fermés pendant longtemps, qu'il faut réactiver les gazoducs. Il suffit que la demande reparte fortement, ce qui est le cas aujourd'hui, notamment en Asie, pour que le prix explose.

Ce qui se passe aujourd'hui sur l'énergie nous remet les pieds sur terre et nous fait atterrir. Cela nous rappelle un certain nombre d'évidences que je voudrais rappeler au début de ce Conseil national de l'hydrogène.

En fait, nous redécouvrons un certain nombre d'évidences et je pense que la politique a tout à gagner

Pour tout vous dire, je devais partir pour Nice, retrouver mon ami Christian Estrosi et participer à un forum avec lui. J'ai reporté mon départ, même si je dois vous quitter d'ici une vingtaine de minutes, parce que je tenais absolument à ouvrir ce Conseil national de l'hydrogène avec vous, pour une raison qui est très simple et que vous connaissez tous, c'est que la question énergétique est revenue au premier plan des préoccupations des Français. Elle est revenue au premier plan des préoccupations des Européens.

Quatrième évidence cette indépendance énergétique française, elle, est un atout, et donc il faut le consolider. Comme nous parlons ici et je remercie tous les industriels d'être présents, tous ceux qui représentent aujourd'hui les filières énergétiques qui sont présents autour de cette table et je vous remercie vraiment d'avoir pris du temps sur vos emplois du temps que je sais extrêmement chargés pour en discuter très librement ensemble.

Il faut que nous sachions où nous allons parce que nous sommes sur des investissements qui se font non pas à un an, non pas à deux ans, non pas à cinq ans, mais qui se font à dix, vingt ou trente ans. Il faut donc que nous soyons d'accord sur la stratégie, parce que les sommes en jeu sont tellement importantes et les enjeux en termes politiques, en termes financiers, en termes économiques sont tellement élevés qu'il faut qu'il y ait un accord entre la puissance publique et les acteurs privés avant d'engager nos grands choix énergétiques de demain.

Tout ce que nous allons débattre aujourd'hui sera évidemment rapporté directement au président de la République pour que le président de la République puisse faire ses choix en étant le mieux informé possible, en toute connaissance de cause et en ayant sur la table toutes les options qui puissent lui être présentées.

C'est d'autant plus important qu'il y a un deuxième enjeu que vous connaissez tous, qui est la réduction du CO2. Nous sommes engagés notamment avec le paquet européen Fit for 55, dans une accélération de la réduction de CO2, tant mieux. Tout ce qui pourrait être fait pour réduire les émissions de CO2 aura le soutien du ministère de l'Économie et des Finances.

Le ministère de l'Économie et des Finances n'est pas contre l'environnement, il est pour l'environnement. Il n'est pas contre le climat, il est pour le climat. C'est d'autant plus indispensable que le sujet environnemental va de plus en plus devenir un sujet financier. Au lieu de séparer et d'opposer finance et climat, il faut comprendre ce que nous faisons depuis près quatre ans que je suis ministre des Finances : il faut lier la finance et le climat parce que les deux sont en parties liées et qu'il faut par conséquent tout faire pour que les financements aillent bien à la réduction des émissions de CO2.

Enfin, dernier point dans ses remarques préliminaires, pour vous dire qu'il y a aussi des urgences, notamment la facture des Français.

Nous avons pris un certain nombre de mesures avec le chèque énergie ; les ménages Français, 6 millions d'entre eux, toucheront à partir du début du mois de décembre, 100 euros supplémentaires qui s'ajouteront aux 150 euros du printemps 2021. Ils auront à nouveau 150 euros au printemps 2022.

Chacun voit bien que cela ne suffit pas et que cela ne permet pas de compenser la flambée des prix du gaz pour beaucoup de nos compatriotes, notamment les plus modestes. Le Premier ministre annoncera donc des mesures complémentaires ce soir. Je pense que c'est une question de justice. Les Français n'ont pas à prendre de plein fouet cette augmentation des prix du gaz. Le rôle de l'Etat, c'est de protéger. Nous assurons notre rôle de protection des Français face à la flambée des prix de l'énergie.

Ensuite, quelle peut être cette stratégie ? Je vous propose une stratégie en quatre points avant que nous revenions plus spécifiquement à l'hydrogène. La stratégie énergétique française pourrait reposer sur quatre piliers.

Le premier, c'est la consolidation de nos atouts. Nous avons un atout qui s'appelle le nucléaire

et vous avez ici un défenseur de l'énergie nucléaire. C'est une énergie qui est décarbonée, qui n'émet aucun CO 2 , qui est disponible en continu. Elle est donc précieuse.

3/8

Seul le prononcé fait foi