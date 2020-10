Ce n'est pas grand-chose 15 jours. C'est le temps des vacances de la Toussaint. C'était aussi la durée du premier confinement annoncé en France le 18 mars dernier, avant qu'il ne soit prolongé bien sûr. 15 jours, c'est le temps qui reste avant l'élection présidentielle américaine. Autant dire pas grande chose. Donald Trump concentre ses efforts sur les "Swing States", les Etats qui sont le plus susceptibles de faire basculer l'élection, en "conduisant le genre de campagne qu'il affectionne, mais pas forcément celle dont il a besoin", comme le souligne le New York Times dans sa dernière édition. Ces derniers jours, il a beaucoup été question des difficultés du Président sortant à faire passer son discours auprès des personnes âgées et des femmes. Deux pans de l'électorat qui pourraient faire basculer le scrutin.

Pour l'heure, tous les sondages donnent Joe Biden gagnant, avec une avance relativement confortable. Il est même question d'une "vague bleue" (la couleur des Démocrates) qui leur garantirait rapidement une majorité parlementaire. Toutes les études montrent que ce sont les cycles économiques et pas la couleur politique du Président américain qui dictent les performances boursières : statistiquement, une présidence Démocrate est même plus favorable aux indices actions. Les investisseurs ne sont donc pas très inquiets. Ils le sont un peu plus de la fiabilité des sondages, qui ont été pris en défaut plusieurs fois lors de récents scrutins dans le monde.

En Europe, la seconde vague de coronavirus inquiète, mais les investisseurs ont trouvé vendredi du réconfort chez LVMH et chez Daimler, dont les résultats, à défaut d'être flamboyants, montrent des signes d'amélioration. Et confirment, s'il en était besoin, la sino-dépendance des grandes entreprises mondialisées. Car la Chine, qui a repris plus rapidement que les autres pays le contrôle sur le coronavirus, a un trimestre d'avance sur tout le monde en matière de reprise économique. Après 3,2% de progression au second trimestre, le PIB chinois a accéléré à 4,9% au troisième. C'est un peu moins vigoureux que prévu, mais la pente est clairement inversée.

Les publications de résultats du 3e trimestre vont à nouveau animer la cote cette semaine. Une vingtaine de poids-lourds entrent en lice, notamment International Business Machine, The Procter & Gamble, Netflix, Tesla, Nestlé, Intel, The Coca-Cola Company ou L'Oréal. Si j'en crois l'agenda Zonebourse, 60 sociétés du S&P500 et 76 du STOXX Europe 600 sont concernées d'ici vendredi.

Comme chaque lundi, quelques informations qu'ils ne fallait pas rater ce weekend :

Emotion et colère en France après le meurtre de l'enseignant Samuel Paty par un terroriste islamiste.

Le couvre-feu a débuté dans plusieurs métropoles françaises.

Nouveau cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

L'Europe enregistre son 250 000 e mort du coronavirus.

mort du coronavirus. Boris Johnson a laissé passer la semaine dernière une nouvelle date-butoir qu'il avait lui-même fixée pour un Brexit sans accord. Mais la prochaine fois, c'est sûr, le Royaume-Uni sortira de l'UE avec pertes et fracas.

Les indicateurs avancés sont légèrement haussiers en Europe ce matin, alors que les "futures" américains sont mieux ancrés dans le vert autour de 7h15 ce matin.

Les temps forts économiques du jour

Il n'y aura pas d'indicateur majeur aujourd'hui sur les marchés occidentaux. Ce matin, la Chine a fait état d'un PIB en progression de 4,9% au troisième trimestre, qui montre la reprise économique dans le pays, même si les économistes attendaient une performance légèrement supérieure (5,2 %). Le patron de la Fed, Jerome Powell, doit prononcer une allocution en début d'après-midi au cours d'un événement organisé par le FMI.

L'euro est faible à 1,1707 USD. L'once d'or se stabilise sur les 1900 USD. Le pétrole baisse légèrement à 42,74 USD le Brent et à 40,68 USD le WTI. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans remonte à 0,76%. Le Bitcoin gagne 1% à 11 436 USD.

Les principaux changements de recommandations

Accor : AlphaValue passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 35,20 à 25,10 EUR.

Barclays : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 233 à 228 GBp.

BE Semiconductor : Kempen passe d'acheter à neutre en visant 40 EUR.

Brewin Dolphin : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 350 à 370 GBp.

Engie : Morgan Stanley reprend le suivi à surpondérer en visant 15 EUR.

Inditex : Bernstein passe de neutre à surperformance en visant 31 EUR.

Orange : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 12,50 à 11,50 EUR.

Publicis : HSBC passe de conserver à acheter en visant 36,50 EUR.

Rathbone : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 1670 GBp.

Rotork : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 370 GBp.

Siemens Energy : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer en visant 30 EUR.

Spire Healthcare : Liberum reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 120 à 155 GBp.

L’actualité des sociétés

En France

Bruno Le Maire regrette "la précipitation" qui a entouré l'affaire du rachat des parts d'Engie dans Suez par Veolia et aimerait conserver "deux champions industriels". La métropole de Lille a résilié sa convention avec BlueLib (Bolloré) pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, à cause du retard accumulé par l'entreprise. Décès du PDG de Drone Volt, Olivier Gualdoni, remplacé par un binôme Dimitri Batsis / Marc Courcelle. Bluelinea et Maroc Telecom ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Traton signe un accord de principe pour racheter Navistar à 44,5 USD par action, contre 43 USD précédemment. Atlantia vend ses parts dans Telepass à Partners Group pour 1,06 Md€. American Airlines prévoit de faire voler des Boeing 737 MAX avant fin 2020. Altice USA améliore son offre sur Cogeco pour obtenir l'appui des différentes parties prenantes, mais la famille Audet (Gestion Audem) repousse la proposition. Le gouvernement italien a signé un décret ouvrant la voie à la vente de la participation de 68% de l'Etat dans Banca Monte dei Paschi di Siena. G4S exhorte ses actionnaires de rejeter l'OPA hostile de son concurrent canadien GardaWorld. Alibaba récupère la totalité de Sun Art en payant 3,6 Mds$ pour récupérer les parts d'Auchan dans leur coentreprise chinoise. Le casinotier australien Crown Resorts secoué en bourse après l'ouverture d'une enquête des autorités australiennes pour des soupçons de manquements dans des processus anti blanchiment du groupe.

Ça publie. International Business Machine, Vale, Investor AB, Koninklijke Philips, Danone, PPG Industries, Julius Bär…

Lectures