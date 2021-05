16 mai : Nuit en lumière pour la maladie cœliaque

MISSISSAUGA, Ontario, 13 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le dimanche 16 mai, des bâtiments emblématiques du monde entier, notamment à Toronto, Vancouver, Montréal, Boston, Edmonton, Nashville et New York, seront illuminés en vert pour la Journée mondiale de la sensibilisation à la maladie cœliaque. Parmi les édifices canadiens qui seront baignés de lumière verte figurent la tour CN (Toronto), le Stade olympique (Montréal), Prairie Wind à Riverplace (Saskatoon), la tour de Calgary (Calgary), la tour EPCOR (Edmonton) et BC Place (Vancouver).



Pour la deuxième année consécutive, cette campagne révolutionnaire unira les organismes de la maladie cœliaque à travers le monde pour sensibiliser à cette maladie grave, génétique et auto-immune, qui touche environ 1 % de la population, soit 1 personne sur 133.

Les organismes internationaux de patients participant à l'initiative Shine A Light du 16 mai comprennent :

Beyond Celiac

Association canadienne de la maladie cœliaque (ACMC)

Celiac Disease Foundation

Cœliaque Québec

Coeliac UK

Coeliac Australia

Gluten Intolerance Group

National Celiac Association

Shine A Light n'est qu'une des nombreuses initiatives que ces groupes internationaux ont planifiées en mai pour le Mois de la sensibilisation à la maladie cœliaque. Des collectes de nourriture et des événements éducatifs et informatifs pour le public, aux campagnes de sensibilisation à la recherche, chacun peut participer aux activités entourant Shine A Light.

À l'échelle nationale, l’ACMC s'est également associée à Oreo, qui a récemment lancé une nouvelle version sans gluten de son biscuit traditionnel.

« Tout au long de la journée, l'Association canadienne de la maladie cœliaque présentera des ‘Moments Oreo SG’ sur les médias sociaux pour montrer comment les personnes atteintes de la maladie cœliaque s’épanouissent après avoir reçu le diagnostic, grâce à l'ACMC et à des options sans gluten sûres comme Oreo sans gluten, » a déclaré la directrice générale nationale, Melissa Secord. « Les Canadiens auront la chance d’en apprendre davantage sur les défis de leur maladie, souvent mal comprise, et comment ils peuvent manger en toute sécurité. »

À propos de la maladie cœliaque

Les patients atteints de la maladie cœliaque présentent une variété de symptômes qui peuvent inclure une diarrhée chronique, des douleurs abdominales, une perte de poids, une anémie, une infertilité et, pour les enfants, des problèmes de développement physique s'ils continuent à manger du gluten. Le large éventail des symptômes complique le diagnostic. En effet, il faut en moyenne 9 ans pour poser un diagnostic précis après la première apparition des symptômes, ce qui équivaut à des années de souffrances inutiles.1 Il n'existe pas de remède contre la maladie cœliaque et actuellement, le seul traitement est le respect strict d'un régime sans gluten. Si elle n’a pas été diagnostiquée ou traitée, la maladie cœliaque peut avoir de graves conséquences à long terme sur la santé d’un patient, y compris des cancers de l’intestin, de l’ostéopénie et des complications neurologiques.

Pour en savoir plus sur l'initiative Shine A Light et les activités internationales entourant le Mois de la sensibilisation à la maladie cœliaque, visitez : https://shinealightonceliac.org/

Personne-ressource pour les médias :

Angela Rotundo

T : 647-525-0030

C : arotundo@bangalbino.ca