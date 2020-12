162/2020 : 17 décembre 2020 - Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-316/19

Considérant, d'une part, que la saisie unilatérale des documents en cause constitue une violation du principe de l'inviolabilité des archives de la BCE 2 et, d'autre part, que les autorités slovènes, contrairement à ce qu'exige l'obligation de coopération loyale 3, n'avaient pas mené de discussions constructives pour effacer les conséquences illicites de la méconnaissance de ce principe, la Commission a introduit un recours en manquement contre la Slovénie devant la Cour de justice.

Dans ce contexte, la BCE a expliqué aux autorités slovènes que ses archives comprenaient non seulement les documents élaborés par elle-même dans l'accomplissement de ses missions mais également les communications entre elle et les banques centrales nationales qui étaient nécessaires à l'accomplissement des missions du Système européen de banques centrales (SEBC) ou de l'Eurosystème ainsi que les documents élaborés par ces banques centrales destinés à l'accomplissement des missions du SEBC ou de l'Eurosystème. La BCE a également soutenu qu'elle ne s'opposerait pas, sous certaines conditions, à la levée de la protection dont bénéficiaient les documents saisis par les autorités slovènes.

Le 6 juillet 2016, les autorités slovènes ont procédé à une perquisition et à une saisie de documents papier et électroniques dans les locaux de la Banka Slovenije (Banque centrale de Slovénie). Les documents saisis par ces autorités comprenaient toutes les communications effectuées par l'intermédiaire du compte de la messagerie électronique du gouverneur alors en fonction, tous les documents électroniques se trouvant sur le poste de travail et dans l'ordinateur portable de ce dernier, portant sur la période comprise entre l'année 2012 et l'année 2014, indépendamment de leur contenu, ainsi que des documents relatifs à la même période et se trouvant dans le bureau du gouverneur. Ces interventions ont été menées dans le cadre d'une enquête visant certains agents de la Banka Slovenije, dont ce même gouverneur, qui faisaient l'objet de soupçons d'abus de pouvoir et de fonctions officielles dans le cadre de la restructuration, en 2013, d'une banque slovène. Bien que la Banka Slovenije ait fait valoir que ces mesures portaient atteinte au principe de l'inviolabilité des « archives de la Banque centrale européenne (BCE) » découlant du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne 1 et exigeant que tout accès par les autorités nationales à ces archives soit soumis à l'accord exprès de la BCE, les autorités slovènes ont poursuivi cette perquisition et cette saisie de documents sans associer la BCE.

Dans ces conditions, la Cour considère que de tels documents sont couverts par la notion d'« archives de la BCE » même s'ils sont détenus par des banques centrales nationales, et non par la BCE elle-même.

La Cour souligne que, pour que le SEBC et l'Eurosystème fonctionnent correctement et accomplissent dûment leurs missions, il doit exister une coopération étroite et un échange permanent d'informations entre la BCE et les banques centrales nationales qui y participent, ce qui implique nécessairement que des documents liés à l'accomplissement des missions du SEBC et de l'Eurosystème se trouvent en possession non seulement de la BCE, mais également des banques centrales nationales.

cet égard, la Cour relève que la BCE et les banques centrales nationales des États membres constituent le SEBC et que la politique monétaire de l'Union est conduite par la BCE et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, y compris la Banka Slovenije, ces banques constituant l'Eurosystème

l'occasion de préciser les conditions applicables à la protection des archives de l'Union à l'égard d'une saisie unilatérale de documents relevant de ces archives, effectuée par les autorités d'un État membre dans d'autres endroits que les bâtiments et locaux de l'Union et, en particulier, les conditions permettant de constater une atteinte au principe de l'inviolabilité des archives de la BCE.

nationales, de documents appartenant aux archives de l'Union est constitutive d'une atteinte au principe de l'inviolabilité de ces archives de l'Union.

En second lieu, la Cour rappellequ'il incombe à la Commission, dans le cadre d'un recours en manquement, d'établir l'existence du manquement allégué. C'est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque. En l'espèce, la Commission a reconnu qu'elle ne disposait pas d'informations précises sur la nature des documents en cause saisis par les autorités slovènes, si bien qu'elle n'était pas en mesure d'établir si une partie de ces documents devaient être considérés comme faisant partie des archives de l'Union.

Toutefois, compte tenu du grand nombre de documents en cause saisis et des fonctions que le gouverneur d'une banque centrale nationale, telle que la Banka Slovenije, est amené à exercer dans le cadre du conseil des gouverneurs de la BCE et, par ce biais, dans le cadre du SEBC et de l'Eurosystème, la Cour considère comme établi que les documents saisis par les autorités slovènes ont nécessairement inclus des documents faisant partie des archives de la BCE. Elle considère également que les autorités slovènes ont, en saisissant de tels documents de manière unilatérale, porté atteinte au principe de l'inviolabilité des archives de la BCE.

Dans ce contexte, la Cour souligne que le protocole sur les privilèges et immunités et le principe de l'inviolabilité des archives de l'Union s'opposent, en principe, à une saisie de documents de la part d'une autorité d'un État membre dès lors que ces documents font partie desdites archives et que les institutions n'ont pas donné leur accord à une telle saisie. Néanmoins, cette autorité a la faculté de s'adresser à l'institution de l'Union concernée afin que celle-ci lève la protection dont bénéficient les documents concernés, le cas échéant, sous conditions et, dans le cas d'un refus d'accès, au juge de l'Union afin d'obtenir une décision d'autorisation obligeant cette institution à donner l'accès à ses archives. En outre, la protection des archives de l'Union ne s'oppose aucunement à la saisie, par les autorités nationales, dans les locaux d'une banque centrale d'un État membre, de documents qui n'appartiennent pas aux archives de l'Union.

- Sur la violation de l'obligation de coopération loyale

Après avoir rappelé sa jurisprudence constante relative à la portée de l'obligation de coopération loyale, la Cour relève que, en n'ayant pas permis à la BCE, au terme du délai fixé dans l'avis motivé, d'identifier, parmi les documents saisis le 6 juillet 2016, ceux liés à l'accomplissement des missions du SEBC et de l'Eurosystème et en n'ayant pas retourné ces documents à la Banka Slovenije, les autorités slovènes ont manqué à leur obligation de coopération loyale avec la BCE. Cette conclusion n'est pas affectée par le fait que le procureur d'État a invité la BCE à lui proposer des critères permettant d'identifier ceux des documents saisis par les autorités slovènes qui, selon la BCE, faisaient partie de ses archives. En effet, même après avoir reçu cette proposition, les autorités slovènes n'ont pas pris de mesures afin de permettre à la BCE d'identifier les documents liés à l'accomplissement des missions du SEBC et de l'Eurosystème qui avaient été saisis. Par ailleurs, ces autorités n'ont pas accepté la demande de la BCE de restituer à la Banka Slovenije tous les documents qu'elles estimaient être sans pertinence pour l'enquête en cause.

Dans ce contexte, la Cour considère que le fait que les autorités slovènes aient pris des mesures pour assurer le maintien de la confidentialité desdits documents ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle ces autorités ont manqué, en l'espèce, à leur obligation de coopération loyale avec la BCE.

Partant, s'agissant de la période postérieure à la saisie litigieuse, la Cour considère que les autorités slovènes ont manqué à leur obligation de coopération loyale avec la BCE.

RAPPEL : Un recours en manquement, dirigé contre un État membre qui a manqué à ses obligations découlant du droit de l'Union, peut être formé par la Commission ou par un autre État membre. Si le