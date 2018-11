16ème acquisition pour l'opérateur FOLIATEAM Group

L'opérateur Cloud FOLIATEAM Group annonce une seizième opération de croissance externe en 16 ans, avec l'acquisition des activités franciliennes de Resophone Group, situé à Noisiel (77), intégrateur et opérateur de services.

Cette acquisition, s'inscrit dans le cadre de la stratégie DIGITAL WINGS énoncée par FOLIATEAM, qui vise à devenir un des Opérateurs alternatifs de référence pour les entreprises. Fort de ces éléments, FOLIATEAM va enrichir sa base clients de plus de 300 nouvelles références prestigieuses dans l'industrie, la banque, et le secteur public, étoffer ses équipes opérationnelles avec l'intégration de 30 collaborateurs et augmenter de manière significative ses revenus récurrents de services opérateurs, d'infogérance et de maintenance.

FOLIATEAM, Opérateur Cloud pour les entreprises et les organisations publiques, met à leur disposition permanente :

- des réseaux fiables et sécurisés : Avec une maitrise de bout en bout des maillons critiques de son réseau Opérateur hébergé dans ses Datacenter de Paris et de Lyon, FOLIATEAM fournit des services de connectivité Très Haut Débit, de virtualisation et d'hébergement.

- des solutions Cloud Voix, Vidéo et Data, simples d'utilisation : Certifié au plus haut niveau par les éditeurs leaders du marché, FOLIATEAM propose des solutions professionnelles disponibles en mode On-Premise, hybride ou Cloud.

- un accompagnement sur-mesure pour les accompagner, en France et à l'international, dans leurs besoins télécoms et la réussite de leur projet de transformation digitale.

Dominique BAYON, Président de FOLIATEAM Group déclare :« Nous sommes fiers d'annoncer cette nouvelle opération qui conforte notre trajectoire vertueuse associant croissance organique et externe soutenue.»

