1863 - « Stratégie Nation ETI » : le Gouvernement fait un point d'étape et annonce 10 nouvelles actions pour favoriser la compétitivité des ETI

Le Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI) a par ailleurs pris quatre engagements en matière d'investissement, d'emploi, de partage de la valeur et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conditionnés à la poursuite en 2022 et au-delà de la politique économique menée en faveur de la compétitivité du site France.

A l'occasion des 2 ans de cette stratégie, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie, Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, et Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, ont réuni des dirigeants d'ETI à Bercy afin de faire un point d'étape et présenter les orientations futures de la stratégie.

Bruno Le Maire a déclaré : « Plus d'ETI c'est plus d'emplois et de richesses dans les régions françaises ! La Stratégie Nation ETI du Gouvernement lancée en janvier 2020 est un succès. Elle soutient leur développement et s'inscrit dans une politique globale de réindustrialisation de la France menée depuis l'élection du président de la République. Cette réindustrialisation passe par la baisse des impôts de production et des impôts sur les sociétés. Elle va être complétée par l'amélioration de la compétitivité de nos ETI, le renforcement de leur attractivité, la valorisation de leurs engagements environnementaux et sociaux, et le renforcement de leur accompagnement par les pouvoirs publics. »

Frédérique Vidal a déclaré : « Les ETI sont des partenaires essentiels du monde de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, notamment parce qu'elles sont des actrices engagées de leur territoire et de leur population, Les ETI accompagnent les étudiants dans leur formation grâce à l'apprentissage dont le développement a été sans précédent durant ce quinquennat. Les ETI constituent un gisement d'emploi pour de très nombreux jeunes diplômés. Pour cela, le dialogue constant entre ETI et universités est crucial afin d'adapter les formations aux grands enjeux économiques et écologiques de demain. C'est notamment l'objectif du plan France 2030. »

Agnès Pannier-Runacher a déclaré : « Les ETI incarnent un capitalisme patient et responsable. Elles investissent régulièrement et dans le temps long, misent sur les atouts de leurs territoires et valorisent les savoir-faire de leurs collaborateurs. A ce titre, elles sont l'un des fers de lance de notre stratégie de reconquête industrielle. En enclenchant la deuxième phase de notre stratégie et en annonçant 10 nouvelles actions telles que la création de référents ETI dans les services économiques en région, nous poursuivons notre soutien pour aider les ETI à se développer et à croître. Pour leur part, les ETI, conscientes de leur rôle pour le pays prennent des engagements forts pour l'emploi et la planète et je veux saluer cette mobilisation essentielle pour une relance efficace au bénéfice de tous les français. »

Sophie Cluzel a déclaré : « L'importance des ETI dans l'économie française et leur contribution à l'emploi dans les territoires sont indéniables. La thématique du handicap en entreprise est un véritable levier d'innovation RH et de diversité dans les ETI. Il était donc capital qu'elles s'engagent pour l'emploi des personnes en situation de handicap et développent des politiques RH inclusives qui correspondent

leurs valeurs. Je me réjouis de la collaboration entre le METI et le Secrétariat d'Etat au Handicap qui s'est notamment concrétisé en novembre dernier par la signature d'un partenariat avec l'Agefiph, afin de faire bénéficier les ETI de d'un accompagnement pour mettre en place des plans d'action handicap au sein de leurs entreprises. »

Sarah El Haïry a déclaré : « Il est impératif que les ETI continuent à ouvrir la voie de l'engagement entrepreneurial pour l'avenir de la jeunesse. En réalité, l'engagement sociétal est devenu un impératif économique pour leur réussite. Si une entreprise veut recruter des jeunes, elle doit s'engager sur les plans social, sociétal et environnemental et les ETI, en ayant pris ce virage très tôt, sont des locomotives de l'engagement et du changement. Nous continuerons à accompagner ces transformations pour la réussite de notre pays. »

Philippe d'Ornano et Frédéric Coirier, co-présidents du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI), ont déclaré : « La politique économique engagée depuis près de cinq ans a d'ores et déjà un impact tangible sur le tissu des ETI. Notre pays, s'il poursuit le réalignement de sa compétitivité sur la moyenne européenne, peut régénérer, dans les années à venir et sur tout son territoire, un tissu d'ETI comparable à celui de ses voisins européens. Plus d'ETI, c'est plus d'emplois et de richesses créées dans nos régions. La France y gagnerait ainsi une économie plus enracinée, tant les ETI conjuguent efficacité économique, proximité et valeurs humaines. »

