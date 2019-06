Bourse de Paris : +19,4% pour le CAC40GR au 1er semestre, avant Osaka

Il ne faut pas accorder trop d'importance aux G20, qui sont rarement des moments de vérité. En général, les grandes lignes des décisions qui y sont adoptées ont déjà été négociées un mois plus tôt lors du pré-sommet. Cette fois, ce pourrait être un peu différent : la zizanie semée par Donald Trump dans les rapports internationaux fait prendre un relief particulier à la réunion organisée à Osaka. De nombreuses rencontres bilatérales entre dirigeants sont prévues aujourd'hui. Mais la plus importante de toute, celle qui focalisera l'attention, est programmée demain entre Xi Jinping et Donald Trump, pour un match Chine / Etats-Unis très attendu. Le Président chinois, que Donald Trump continue à faire passer de façon grotesque pour l'un de ses amis, a durci sa ligne il y a quelques semaines, en refusant de céder à toutes les exigences américaines. Les deux hommes parviendront-ils à suffisamment rapprocher leurs positions pour éviter que les Etats-Unis ne mettent à exécution leur menace de taxer les produits d'importation chinois qu'ils ne grèvent pas encore ? C'est tout l'enjeu de la rencontre.



Pendant ce temps, les places financières mondiales s'en sortent plutôt bien. Qui aurait parié, il n'y a pas si longtemps, que les indices progresseraient pendant que le conflit commercial sino-américain prenait une sale tournure ? Or les Bourses mondiales montrent de solides progressions : +16,7% pour le S&P500, +10,12% pour le Hang Seng, +14,7% pour l'Euro Stoxx 50 et +16,13% pour le CAC40. L'indice parisien dans sa version dividendes réinvestis affiche même un très impressionnant +19,43% sur le semestre, dont +13,39% au 1er trimestre et +5,32% au second... sous réserve de la séance du jour.





Performance trimestrielle du CAC40 dividendes réinvestis (Source Bloomberg - Cliquer pour agrandir) Performance trimestrielle du CAC40 dividendes réinvestis (Source Bloomberg - Cliquer pour agrandir)



Les temps forts économiques du jour



Ce vendredi marque le démarrage du G20 d'Osaka, qui se prolongera jusqu'à demain. En Europe ce matin, les investisseurs s'intéresseront surtout aux dépenses de consommation et à l'inflation préliminaire en France (8h45) ainsi qu'à la lecture finale du PIB britannique du premier trimestre (10h30). A 11h00, Eurostat publiera les chiffres préliminaires de l'inflation du mois de juin. Aux États-Unis, les prix à la consommation ainsi que les revenus et dépenses des ménages (14h30) précéderont l'indice PMI de Chicago (15h45) et la seconde lecture de l'indice de confiance de l'Université du Michigan (16h00).



Il faut 1,1365 USD pour 1 EUR ce matin. L'once d'or gagne 0,2% à 1419 USD. Le pétrole recule légèrement, avec un Brent à 66,25 USD et un WTI à 59,15 USD. Le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans est à 2,01%. Le Bitcoin a plongé de 14% hier, après une longue séquence haussière pour s'échanger ce matin à 11 109 USD.



