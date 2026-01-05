Si vous trouvez que la volatilité actuelle sur le secteur de l'IA ou les cryptos vous donne des sueurs froides, asseyez-vous confortablement. Aujourd'hui, on remonte le temps jusqu'en octobre 1929. C'est l'histoire d'une époque où l'on pensait que les arbres montaient jusqu'au ciel et où le concept de "gestion des risques" était aussi populaire qu'un régime sans gluten dans un banquet médiéval.

L’art de bâtir sur du sable

Dans les années 20, l'Amérique est en "God Mode" : la production industrielle s'envole de 15% entre 1926 et 1929. On croit à une prospérité éternelle, même si des signes de faiblesse apparaissent déjà discrètement au Canada ou en Allemagne dès l'été 29. Mais à New York, on préfère ignorer les signaux faibles. Le crédit à la consommation finance tout : 70% des voitures sont alors achetées à crédit. Le secteur agricole, lui, tire déjà la langue face à la concurrence du blé russe, mais qui s'en soucie ?

La véritable drogue dure se trouve à la Bourse. La tendance ? L'achat à crédit. Vous ne payez que 10% de vos actions, le courtier avance le reste, espérant se rembourser sur les plus-values. C'est une idée géniale tant que le Dow Jones grimpe de 12% par an. L’euphorie est telle que l’économiste Irving Fisher annonce un “plateau de stabilité permanent” début octobre 1929. Spoiler : quand un expert vous dit que “cette fois c'est différent”, il est temps de vérifier où se trouve la sortie de secours.

La semaine où le carrosse est redevenu citrouille

Le 24 octobre, la mécanique de précision se grippe brusquement. Les banques tentent bien de jouer les pompiers pyromanes en rachetant massivement des titres, mais le barrage cède. Le 29 octobre, l'apocalypse frappe : une déferlante de 16 millions d’actions submerge le marché en une seule séance, pulvérisant le volume d'échanges habituel par trois. La bulle spéculative explose et le Dow Jones perd 40% sur le seul dernier trimestre 1929.

Mais le krach boursier n'est que l'apéritif. La crise devient systémique en se transformant en une crise bancaire sans précédent. La Fed, encore jeune et un peu perdue, regarde le train dérailler sans injecter les liquidités nécessaires. Plombées par des clients insolvables et des ruées massives sur les guichets (les fameux bank runs), les institutions ferment les unes après les autres. Entre 1929 et 1933, près de 9 000 banques disparaissent aux Etats-Unis, provoquant un effacement pur et simple de la liquidité mondiale.

L'héritage d'un traumatisme et la leçon de survie

La fête est finie, et la gueule de bois est planétaire. La crise se propage en Europe, principalement parce que les capitaux américains, paniqués, rentrent fissa à la maison. Cela entraîne des faillites bancaires en Autriche et en Allemagne, avant de forcer le Royaume-Uni à dévaluer la Livre sterling.

Entre 1929 et 1932, la production industrielle américaine chute de 30% et les exportations mondiales s'effondrent de 72% sous le poids d'un protectionnisme réflexe (merci la loi Hawley-Smoot et ses taxes douanières lunaires). On ne parle plus de graphiques, mais de tragédie humaine : le nombre de chômeurs dans les pays industrialisés passe de 6 millions à 35 millions en 1935. La leçon est brutale : une crise systémique commence toujours par un excès d'optimisme et un levier démesuré, mais elle finit toujours par se payer dans l'économie.

Retenez bien ce chiffre: 25 ans, 2 mois et 27 jours. C’est le temps qu’il a fallu au Dow Jones pour retrouver ses 382 points le 23 novembre 1954 et remonter la pente entamée le 3 septembre 1929.