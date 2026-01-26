Et si le billet que vous avez dans votre portefeuille n'était, techniquement, que du vent ?

Le 15 août 1971, le monde a basculé. Ce soir-là, Richard Nixon a brisé le dernier lien entre l'argent et la réalité physique en mettant fin à la convertibilité du dollar en or. En une phrase, nous sommes passés d’un monde de "Preuve" à un monde de "Confiance".

Dans cette vidéo, Thomas Veillet revient sur ce "hold-up" historique et explique pourquoi cet événement vieux de 55 ans est la cause directe de la fonte de votre pouvoir d'achat aujourd'hui. Pourquoi faut-il désormais deux salaires pour vivre là où un seul suffisait ? Pourquoi l'immobilier explose alors que l'épargne stagne ?

Bienvenue dans la plus grande bascule financière de l'histoire moderne.

Si vous voulez comprendre les rouages de l'économie et apprendre à naviguer dans ce système de monnaie "fiat"

Thomas Veillet est un chroniqueur financier suisse, connu pour sa capacité à décrypter l’actualité économique et les marchés avec humour, clarté et un sens affûté de la vulgarisation. Ancien trader professionnel à Genève, il a géré l’argent de plusieurs banques et fonds d’investissement. En 2006, il crée une chronique matinale quotidienne sur les marchés financiers, connue pour son ton direct, souvent sarcastique, et sa capacité à rendre la finance aussi accessible qu’un bon polar. Cette chronique est aujourd’hui publiée sur Investir.ch, média financier suisse qu’il a cofondé, et est suivie par des milliers de lecteurs chaque matin. En 2020, Thomas transpose son style unique à l’univers vidéo avec la chaîne Swissquote (FR) sur YouTube, où il commente l’actualité boursière avec une liberté de ton rare dans la finance traditionnelle. Résultat : plus de 55'000 abonnés à ce jour et une communauté en pleine croissance.