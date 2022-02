COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 02/02/2022

N°1974

Renforcement de la transparence des frais du plan d'épargne

retraite (PER) et de l'assurance vie

La commercialisation des PER se poursuit à un rythme soutenu. Par un accord de Place, les professionnels s'engagent à renforcer la transparence des frais du PER et de l'assurance vie.

En 2019, pour accroitre notre capacité de financement de la croissance et de l'emploi, tout en offrant aux épargnants un moyen d'améliorer leur retraite future, le Gouvernement a créé, avec la loi PACTE, le plan d'épargne retraite (PER). Le PER est un produit standardisé, simple d'utilisation et très favorable sur les plans fiscaux et patrimoniaux, qui remplace l'ancien ensemble hétéroclite d'instruments d'épargne retraite.

Deux ans après le lancement du PER, le bilan de sa distribution révèle une nouvelle fois le pari réussi du Gouvernement. Alors que le Gouvernement visait 3M de Français équipés d'un PER d'ici fin 2022, les derniers chiffres disponibles, à fin septembre 2021, révèlent que 4,3 M de Français bénéficiaient déjà du dispositif. Au total, ce sont plus de 48,5 Md€ qui ont ainsi été mobilisés pour financer l'économie d'aujourd'hui et les retraites de demain.

Pour poursuivre cet élan, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, a souhaité répondre aux interrogations de certains consommateurs sur les frais. Après avoir demandé un rapport à la présidente du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) sur les frais du PER, il a demandé aux acteurs de la place de mettre en œuvre un document standard de transparence tarifaire accessible en source publique.

Le format de ce document a été arrêté dans le cadre d'un accord de place, signé aujourd'hui sous l'égide du ministre, et rassemblant distributeurs et producteurs de PER. Afin de prolonger cette dynamique de place, ce nouveau cadre s'appliquera non seulement au PER, mais aussi à l'assurance- vie, qui représente, de loin, le premier placement financier des Français. Un tableau standard regroupant les frais par catégorie sera ainsi mis en ligne, dès le 1er juin, sur le site de chaque producteur de PER ou d'assurance vie. Cette plus grande transparence doit nourrir une plus grande concurrence, pour diversifier plus encore les offres de PER et d'assurance-vie et soutenir le pouvoir d'achat des épargnants.