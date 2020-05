1er trimestre 2020 : connectivité stable pendant la crise du coronavirus grâce au giga réseau de UPC et satisfaction record des clients

Le giga réseau de UPC présente des performances particulièrement stables et une bonne gestion des gros volumes de données pendant la crise du coronavirus (+ 8 % en download et + 25 % en upload par rapport à février 2020).

Un giga réseau stable, une UPC TV innovante et des offres Mobile illimitées ont permis d'obtenir une satisfaction clients plus élevée que jamais.

« Grâce à nos investissements importants et réguliers dans notre giga réseau et nos produits, nos clients peuvent compter sur nous, même dans cette période extraordinaire. Notre réseau, le plus puissant de Suisse, nous permet de traverser cette période sans écueil : à aucun moment il n'a atteint les limites de ses capacités. Avec la UPC TV Box, très appréciée, et un portefeuille Mobile très attrayant sur le réseau le plus performant de Suisse, nous proposons à nos clients une offre complète de qualité assurant un divertissement et une connectivité optimaux. Nous sommes heureux que nos clients en soient conscients, ce qui nous permet d'obtenir la meilleure satisfaction clients et le meilleur taux de recommandation que nous ayons jamais enregistrés », déclare Baptiest Coopmans, CEO de UPC Suisse. « Désormais, nous devons nous appuyer là-dessus et poursuivre la mise en œuvre de notre plan de croissance. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif, mais les tendances opérationnelles vont dans le bon sens ».

Au premier trimestre 2020, la baisse du nombre d'abonnements a continué d'être modérée avec - 17 000 abonnements, soit 7000 résiliations de moins en glissement annuel. La concurrence accrue a fait pression sur le chiffre d'affaires, mais le taux de résiliation indique une amélioration encourageante en glissement trimestriel et en glissement annuel. Cette évolution est le résultat d'investissements significatifs dans la UPC TV, dans le giga réseau, dans les offres Mobile et dans la numérisation, qui ont conduit à une meilleure performance. Le chiffre d'affaires de UPC a reculé de 2,7 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Les clients UPC peuvent toujours compter sur une infrastructure performante et bénéficier d'une connectivité optimale, même avec une utilisation accrue comme ces dernières semaines. Pendant la crise du coronavirus, UPC a mis en place diverses mesures pour soutenir ses clients privés comme professionnels : le passage gratuit à une vitesse de connexion d'au moins 100 Mbit/s pour les clients Internet, la mise en libre accès des chaînes pour enfants et d'autres chaînes du bouquet Premium Plus, ainsi que des améliorations de performance et une protection complète contre les cyber-attaques gratuits pour les clients SOHO et PME.

La stabilité du giga réseau de UPC et l'engagement de l'entreprise se reflètent dans la satisfaction des clients. Cette dernière et le taux de recommandation n'ont jamais été aussi élevés ; en ce qui concerne les produits Internet, la satisfaction a plus que doublé depuis le début de la crise. En outre, la vitesse de connexion moyenne des clients ces trois derniers mois était de plus de 310 Mbit/s, ce qui renforce UPC dans sa position de leader sur le marché dans ce domaine.

Dans le but de créer une organisation plus agile et de retrouver une croissance durable pour l'entreprise, UPC a procédé à des transformations structurelles ces dernières semaines dans le cadre du plan de croissance, simplifié plusieurs processus d'entreprise et optimisé son modèle opérationnel. Ces transformations se sont achevées fin avril. Grâce à cette nouvelle structure, l'entreprise veut s'assurer que ses investissements auront un impact direct pour les clients finaux et qu'elle pourra continuer de leur fournir les meilleurs produits et services possible.

