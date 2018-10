20 octobre 2018: Journée européenne de la statistique

«La Journée européenne de la statistique souligne la valeur des statistiques officielles dans la société et complète la Journée mondiale de la statistique des Nations unies, organisée tous les cinq ans», a déclaré Mme Mariana Kotzeva, la directrice générale d'Eurostat. «Les statistiques aident les décideurs politiques, les entreprises et les citoyens européens à prendre des décisions en connaissance de cause.Pouvoir disposer de statistiques officielles fiables et dignes de confiance est plus que jamais nécessaire en ces temps marqués par la multiplication des infox et par la désinformation qui nous entourent.»

Texte complet disponible sur le site d'EUROSTAT