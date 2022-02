2002 - Communiqués de presse - Conférence PFUE Construire la souveraineté numérique de l'Europe - Scale up Europe

Paris, 8 février 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE S'ENGAGENT A INVESTIR 1 MILLIARD D'EUROS CHACUNE DANS LE FUTUR FONDS ETCI

La France et l'Allemagne, représentées par Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Christian Lindner, ministre fédéral des Finances, et Robert Habeck, ministre fédéral de l'Economie et de l'Action pour le climat, ont signé, avec le

Danemark, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas,l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Finlande, la Suède et avec le soutien de la Bulgarie et la Slovénie, une déclaration commune afin de soutenir l'initiative paneuropéenne en faveur des « Scale-up » dotée de 10 milliards d'euros.

Pour rester dans la course technologique et favoriser l'innovation, l'Union européenne doit renforcer son écosystème pour les jeunes pousses (startups) et les scale-ups, qui sont cruciales pour la transformation numérique et durable de nos économies. Le manque de financement européen ralentit la croissance non seulement de nos startups et de notre écosystème technologique à travers l'Europe, mais aussi de l'économie européenne dans son ensemble.

Ainsi, la France et l'Allemagne, et 16 autres États membres de l'Union européenne, s'engagent

mettre en œuvre une initiative paneuropéenne afin de développer des fonds paneuropéens qui interviennent dans le dernier stade de développement des entreprises tech. L'initiative vise

mobiliser davantage de capitaux privés auprès des investisseurs financiers européens de long terme afin de renforcer la compétitivité de l'économie européenne de manière durable, qui constitue une partie importante de l'Union des marchés de capitaux.

L'objectif est de mettre en place une initiative de 10 milliards d'euros permettant la création de 10 à 20 fonds paneuropéens de plus d'un milliard d'euros chacun. L'élément clé de cette initiative paneuropéenne de mise à l'échelle sera un fonds de fonds appelé « European Tech Champions Initiative » (ETCI), géré et administré sous mandat par le Fonds européen d'investissement (FEI), filiale de la Banque européenne d'investissement (BEI). Le Groupe BEI possède une grande expertise dans le soutien au financement de l'écosystème de l'UE, notamment par l'octroi de financements à des bénéficiaires finaux et à des fonds. La Bulgarie, le Danemark, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande et la Suède soutiennent pleinement l'initiative et préciseront leur engagement dans les semaines/mois à venir.