2019 Rapport Annuel

Dépot Annuel.





Veuillez trouver ci-joint le Rapport Annuel 2019 de la Société HiPay.

A propos de HiPay

HiPay est un prestataire de services de paiement global. En exploitant la puissance des données de paiement, nous participons à la croissance de nos marchands en leur donnant une vision à 360° de leurs activités.

HiPay Group est coté sur le compartiment C d’Euronext Paris (code ISIN : FR0012821916 – mnémonique HIPAY).

Plus d'informations sur hipay.com

