2020 joue les prolongations

Trains, vols et bateaux suspendus en provenance du Royaume-Uni, depuis minuit les Britanniques sont coupés d’une grande partie de l’Europe et le comble, c’est que les querelles liées au Brexit n’y sont pour rien. Une nouvelle souche du coronavirus, plus virulente, plus contagieuse et considérée comme « hors de contrôle » selon les termes de Matt Hancock, ministre de la Santé britannique, oblige les autorités à reconfiner Londres et le sud de l’Angleterre pour tenter de limiter une explosion du nombre de contaminations. A quelques jours des fêtes de fin d’année, il est clair que cette découverte a de quoi susciter des inquiétudes, poussant à cet égard de nombreux gouvernements européens à prendre des mesures de sauvegarde. A noter que rien ne dit que cette nouvelle souche affecte l’efficacité des vaccins jusqu’ici développés.

Est-ce assez pour miner le moral des investisseurs ? Difficile de l’affirmer, mais ce qui est certain, c’est que les incorrigibles optimistes pourront se tourner vers les Etats-Unis, où, après des mois d’âpres négociations, républicains et démocrates ont conclu un accord ouvrant la voie à l'adoption d'un plan de relance de 900 milliards de dollars.

Dit plus simplement, nous avons dans la balance en ce début de semaine, du bon venant des Etats-Unis et du moins bon en Europe. Terminons ainsi cette chronique matinale en jetant un coup d’œil à l’Asie et notamment à la Chine, qui compte augmenter son contrôle des investissements étrangers ciblant une kyrielle de secteurs, allant de l’agriculture aux infrastructures militaires. Pékin assure qu’il ne s’agit pas de mesures protectionnistes, mais il est évident que ces restrictions ont une résonnance particulière après que les Etats-Unis aient décidé de placer des dizaines de compagnies chinoises sur liste noire afin de les empêcher d’acquérir des technologies américaines. On l’aura compris, avec ou sans Donald Trump aux commandes de la Maison Blanche, les tensions sino-américaines resteront un thème central de 2021.

Comme chaque lundi, quelques nouvelles qui ont marqué le week-end :

Italie, Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne, la liste des pays annonçant des restrictions concernant les flux de biens et de personnes provenant du Royaume-Uni s’allonge d’heure en heure.

Le Japon approuve un budget record de 1030 milliards de dollars.

Trump minimise l’ampleur de la cyberattaque dont a été victime le pays et pointe du doigt le rôle de la Chine.

Les discussions entre Londres et Bruxelles se poursuivent aujourd’hui.

A quelques jours de l’anniversaire de la mort de Quassem Soleimani, des roquettes ont été tirées contre l’ambassade américaine dans la zone verte de Bagdad.

Si vous les avez loupées, je vous invite à lire les Convictions (décalées ?) de Zonebourse pour 2021.

Les places asiatiques débutent la semaine dans le rouge, mais avec des baisses modérées, à l’image du Nikkei qui limite son repli journalier à 0.18%. L'indice CAC40 devrait ainsi débuter la semaine en baisse, les contrats Futures laissant présager d'une baisse initiale de 1.5%.

Les temps forts économiques du jour

Début de semaine très calme sur le front des statistiques économiques puisque les investisseurs n’auront que l’indice de confiance des consommateurs à se mettre sous la dent, à 16h00.

L'euro se maintient non loin de ses sommets annuels à 1,218 USD. L'once d'or se négocie au-dessus de 1900 USD. Le pétrole recule, à 47.8 USD pour le WTI et à 50.8 USD pour le Brent. Le rendement de la dette américaine à 10 ans s’effrite à 0,925%. Le Bitcoin lévite au-dessus de 23.900 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adyen N.V. : Déjà à l’achat, Crédit Suisse remonte son objectif de cours de 1653 à 2283 USD.

BASF SE : Jefferies maintient son conseil à l’achat avec un objectif relevé de 68 à 73 EUR.

BMW: Bernstein reste acheteur et maintient son objectif de cours à 90 EUR.

Continental : Independant Research reste neutre mais relève sa cible de 108 à 127 EUR.

Daimler: Bernstein est acheteur et vise 70 EUR.

Delivery Hero : Bank of America conserve son opinion positive et relève son objectif de cours à 130 EUR contre 125 EUR précédemment.

Eurofins Scientific : Barclays réitère sa recommandation surpondérer et son objectif de cours de 80 EUR.

Fedex : Goldman Sachs est à l'achat et relève son objectif de 345 à 356 USD. Crédit Suisse maintient aussi sa recommandation positive mais vise désormais 368 USD contre 365 USD auparavant.

Gecina : Oddo maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 160 EUR.

HelloFresh : Barclays recommande le titre à l'achat et révise à la hausse sa cible, de 62 à 70 EUR.

Metro : Independant Research confirme son opinion neutre tout en réduisant son objectif de cours de 8.8 à 8.4 EUR.

Nexity : Oddo reste à l’achat et remonte sa cible de 36 à 42 EUR.

Nike: JP Morgan, à l'achat, relève son objectif de cours de 146 à 170 USD.

Sopra Steria: Oddo réaffirme son opinion acheteuse et rehausse sa cible de 160 à 170 EUR.

Volkswagen: Bernstein est neutre et vise 180 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Atos finalise l’acquisition de SEC Consult, spécialisée dans le domaine de la cybersécurité.

SolutionS 30 SE signe un contrat majeur en Belgique pour le déploiement de ses compteurs intelligents.

Unibail-Rodamco-Westfield va céder pour 213 millions d'euros de bureaux à La Défense

Gucci (Kering) ouvre aujourd’hui sa première boutique virtuelle sur Tmall, la plateforme d’ e-commerce d’Alibaba.

AB Science lève 10.5 millions d'euros par un placement privé.

Mercialys remporte la 1ere place du classement 2020 de l’agence de notation Gaïa Rating dans la catégorie ESG.

ESI Group transfère son siège social.

Piscines Desjoyaux dévoile des résultats annuels en hausse, historiquement élevés en dépit de la crise sanitaire.

OSE Immunotherapeutics annonce l'attribution d’actions gratuites au profit de ses salariés et de son directeur général.

Dans le monde

Apple ferme temporairement ses 53 magasins en Californie en raison de la pandémie.

L'agence de réglementation sanitaire Suisse, Swissmedic, autorise l'utilisation du vaccin développé par le duo Pfizer/BioNTech contre le COVID-19 après une évaluation du rapport bénéfice/risque. L’agence européenne des médicaments (EMA) se réunit aujourd’hui pour examiner le vaccin et rendre ses conclusions.

Tesla fait son entrée dans le S&P500.

Santé Canada s’attend à ce que le processus d’autorisation du vaccin développé par Moderna prenne quelques semaines, sans être en mesure d’indiquer une date précise.

Le producteur canadien de cannabis Hexo annonce le regroupement de ses actions, à raison de quatre anciennes actions pour une nouvelle.

Roche enregistre des résultats positifs pour le traitement de l'œdème maculaire diabétique.

Lonza se dote de nouvelles infrastructures à Viège.

Ça publie aujourd'hui. Heico Corporation, Factset Research, Lacroix ...