2021 sera une bonne année pour les actifs risqués si un vaccin efficace est largement disponible 0 0 19/11/2020 | 14:58 Envoyer par e-mail :

" L'année dépendra beaucoup de la commercialisation rapide ou non d'un vaccin efficace, et de la mesure dans laquelle nous "retournerons" à une forme de "nouvelle normalité". Mais nous sommes relativement optimistes et notre scénario de base prévoit un apaisement des tensions entre la santé publique, le maintien de l'activité économique et la préservation des libertés individuelles ", a commenté Jeroen Blokland, responsable de l'équipe multi-actifs.



" Par conséquent, la volatilité macroéconomique et de marché réduira considérablement à mesure que cette nouvelle normalité prendra forme ", a ajouté l'expert.



Avant de conclure : " ce contexte est de bon augure pour les marchés financiers, et notre sentiment est plutôt haussier pour 2021. "





