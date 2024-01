2024: l'élection américaine est la seule pouvant influencer les marchés (DPAM)

Si "64 élections de nouveaux gouvernements auront lieu à travers le monde en 2024", nous ne nous attendons pas à de grands bouleversements géopolitiques, affirme Yves Ceelen, responsable des mandats institutionnels et des fonds "Global Balanced chez Degroof Petercam Asset Management. De toute façon "hormis la volatilité à court terme, les marchés n'ont pas tendance à évoluer de manière significative en fonction des résultats des élections". "La seule élection qui se distingue à cet égard est l'élection présidentielle américaine".



"Les points de vue des camps Biden et Trump, le candidat probable des républicains, sont très différents sur de nombreux sujets", souligne le gérant, évoquant notamment la question de l'Otan.



Ce qui les rassemble est que ces deux candidats "ont montré leur préférence pour des dépenses budgétaires importantes" et que "ce sera très probablement le cas pour le prochain mandat". "L'économie américaine devrait donc être en mesure d'éviter une récession au cours des deux prochaines années, mais cela ne facilitera pas la tâche de la Fed, car les chiffres de l'inflation sont encore assez élevés et les dépenses fiscales supplémentaires continuent d'aller à l'encontre du resserrement monétaire.