2024, "point bas du cycle" immobilier et début de la reprise (M&G France)

Le 27 juin 2024 à 16:02 Partager

"Selon les perspectives immobilières mondiales semestrielles de M&G, la croissance des loyers et les perspectives les plus favorables" en 2024 "seront le fait des secteurs de l’habitat, des actifs de bureau de premier ordre et de la logistique urbaine". Le gérant envisage une reprise dans ces domaines après un "point bas du cycle" atteint en 2024. Ces secteurs "pâtissent tous - sur la plupart des marchés - d'une offre structurelle insuffisante et d'opérations de promotion limitées", précise-t-il.



Les valorisations sont "tombées à leur plus bas niveau sur de nombreux marchés cette année" et "le prochain semestre 2024 devrait marquer le début de la reprise et de la croissance" après la pandémie et un ralentissement économique prolongé.



"Cette croissance des revenus, conjuguée à des rendements qui sont aujourd'hui nettement plus élevés qu'il y a un an ou deux, sera le déterminant de la performance totale pour les investisseurs", ajoute M&G.

"Dans un contexte de stabilisation des marchés financiers et immobiliers mais également de grande incertitude politique, nous persistons dans une attitude prudente et disciplinée, avec un focus particulier sur les classes d'actifs qui devraient tirer leur épingle du jeu", déclare Antonin Prade, Directeur de l'investissement en France au sujet du marché français.



"Nous regardons toujours le secteur résidentiel, et en particulier le logement étudiant, qui continueront à bénéficie d'une pénurie structurelle persistante", précise-t-il, tandis que "malgré un ralentissement conjoncturel, la logistique devrait continuer à offrir un certaine croissance locative."