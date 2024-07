Le mois dernier a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré, a déclaré lundi le service de surveillance du changement climatique de l'UE, poursuivant ainsi une série de températures exceptionnelles qui, selon certains scientifiques, laisse présager que 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde.

Tous les mois depuis juin 2023, soit 13 mois consécutifs, ont été les plus chauds de la planète depuis le début des relevés, par rapport au mois correspondant des années précédentes, a indiqué le service Copernicus sur le changement climatique (C3S) de l'Union européenne dans un bulletin mensuel.

Les dernières données suggèrent que 2024 pourrait dépasser 2023 en tant qu'année la plus chaude depuis le début des relevés, après que le changement climatique causé par l'homme et le phénomène météorologique naturel El Nino ont tous deux poussé les températures à des niveaux record au cours de l'année jusqu'à présent, ont déclaré certains scientifiques.

"J'estime maintenant qu'il y a environ 95 % de chances que 2024 batte 2023 pour être l'année la plus chaude depuis que les relevés de température à la surface du globe ont commencé au milieu du XIXe siècle", a déclaré Zeke Hausfather, chercheur à Berkeley Earth.

Le changement climatique a déjà eu des conséquences désastreuses dans le monde entier en 2024.

Plus d'un millier de personnes sont mortes sous une chaleur torride lors du pèlerinage du haj le mois dernier. Des décès dus à la chaleur ont été enregistrés à New Dehli, qui a connu une vague de chaleur d'une durée sans précédent, et parmi les touristes grecs.

Friederike Otto, climatologue à l'Imperial College London's Grantham Institute, a déclaré qu'il y avait de fortes chances que 2024 soit l'année la plus chaude jamais enregistrée.

"El Niño est un phénomène naturel qui va et vient. Nous ne pouvons pas l'arrêter, mais nous pouvons arrêter de brûler du pétrole, du gaz et du charbon", a-t-elle déclaré.

Le phénomène naturel El Niño, qui réchauffe les eaux de surface de l'océan Pacifique oriental, a tendance à faire augmenter les températures moyennes mondiales.

Cet effet s'est atténué au cours des derniers mois, le monde se trouvant désormais dans une situation neutre avant que des conditions La Nina plus fraîches ne se forment dans le courant de l'année.

Les émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles fossiles sont la principale cause du changement climatique.

Malgré leurs promesses de freiner le réchauffement de la planète, les pays n'ont jusqu'à présent pas réussi à réduire collectivement ces émissions, ce qui a entraîné une hausse constante des températures pendant des décennies.

Au cours des 12 mois qui se sont achevés en juin, la température moyenne mondiale a été la plus élevée jamais enregistrée pour une telle période, dépassant de 1,64 degré Celsius la moyenne de la période préindustrielle 1850-1900, selon C3S. (Reportage de Kate Abnett, Ali Withers ; Rédaction de Jan Harvey)