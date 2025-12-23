"2025 vu par Zonebourse" (2/5). Si les présidents américains demandaient depuis longtemps à l'Europe de prendre en charge sa sécurité, Donald Trump est allé bien plus loin.

Pour comprendre ce qui s’est joué entre les Etats-Unis et l’Europe cette année, il faut remonter un peu plus d’un an en arrière, début décembre 2024. Donald Trump vient d’être réélu triomphalement, avec une victoire dans les 7 états clés et le contrôle des deux Chambres. Un capital politique qui le place en position de force sur la scène internationale.

Sur le Vieux continent, tout le monde est un peu fébrile à l’idée de devoir à nouveau composer avec Donald Trump. Pas simplement parce qu’il a malmené les dirigeants européens pendant son premier mandat. Mais aussi parce qu’il a promis pendant sa campagne de mettre fin au conflit en Ukraine "en 24 heures".

Paradoxalement, les Ukrainiens sont eux plutôt satisfaits de la victoire de Donald Trump. Avec le raisonnement suivant : Kamala Harris c’est le statu quo de Joe Biden en pire, tandis que Donald Trump peut faire bouger les choses. Les alliés européens de Kiev sont moins optimistes et craignent que la nouvelle administration américaine ne se détourne purement et simplement du conflit en Ukraine, estimant que c’est un problème européen, que les Etats-Unis ont d’autres priorités.

Il apparait donc urgent d’engager le dialogue avec Donald Trump. L’occasion est toute trouvée le 6 décembre 2024, avec la réouverture de Notre Dame de Paris. Emmanuel Macron convie Donald Trump en invité d’honneur et organise, en marge, une rencontre à trois, à l’Elysée, avec Volodymyr Zelensky. Le contact est établi. Mais le soulagement sera de courte durée.

De l’effritement à la rupture

C’est en février que tout bascule. Mercredi 12 février, un entretien téléphonique entre Washington et Moscou laisse entrevoir la volonté américaine d'écarter les Européens du règlement du conflit en Ukraine.

Deux jours plus tard, le 14 février, les Européens sont atterrés par le discours de JD Vance, à Munich, en forme de déclaration de guerre idéologique. Ce jour-là, le vice-président américain estime que la "menace de l'intérieur" est la plus importante pour le Vieux continent, que l'Europe a renoncé à "certaines de ses valeurs les plus fondamentales" et bafoue la liberté d'expression.

Enfin, le 28 février, c’est à nouveau JD Vance que l’on retrouve en première ligne, dans le Bureau Ovale, dans un clash désormais célèbre avec Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien est accusé d’être irrespectueux, de ne pas être suffisamment reconnaissant envers les Etats-Unis, et surtout est placé en principal obstacle à la paix.

Depuis 80 ans, la relation transatlantique a été un pilier de la politique étrangère des deux côtés de l’Atlantique, un élément de stabilité géopolitique, et le cœur de l’architecture de sécurité en Europe. Mais en réalité cette relation s’effrite depuis plus de 20 ans.

Les crises internationales successives (Irak, Libye, Syrie, Afghanistan) ont divisés les Occidentaux - ce que décrit très bien Sylvie Kauffmann, dans une série d’articles pour Le Monde - tandis que les présidents américains demandent depuis longtemps à l’Europe de prendre en charge sa sécurité, de partager le fardeau de la défense européenne.

Février 2025 marque néanmoins une rupture. Car désormais, les Alliés sont divisés sur le plan des valeurs, les Etats-Unis s’ingèrent dans les affaires intérieures des pays européens, et sont toujours tentés de donner le point à la Russie.

Essayer de raccrocher les wagons

C’est d’ailleurs contre ce dernier élément que les dirigeants européens luttent durant tout cette année. Ce fut notamment le cas avec le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump à Anchorage, en Alaska, le 15 août. Une rencontre qui a contraint les dirigeants européens à se rendre en force à la Maison Blanche, trois jours plus tard, pour raccrocher à nouveau Donald Trump à leurs positions. Bilan de la séquence, peu d’avancées concrètes. Seulement une victoire diplomatique pour Vladimir Poutine. Un dirigeant sous mandat d’arrêt de la CPI reçu avec les honneurs sur le sol américain.

Puis fin novembre, il y a eu le plan de paix américano-russe. Un plan en 28 points dans lequel l'Ukraine devait céder des territoires, réduire la taille de son armée, et renoncer à ses ambitions d'adhésion à l'Otan. Le plan prévoyait également la levée des sanctions occidentales sur la Russie, sa réintégration au sein du G8, ainsi qu’une amnistie générale. Là encore, il a fallu une série de rencontres pour permettre aux européens de modifier ce plan et d’éviter une forme de capitulation pour l’Ukraine.

Sur le fond, les négociations butent plus ou moins toujours sur les mêmes points. Les Européens et les Ukrainiens veulent un cessez le feu. Arrêter les combats d’abord, pour ensuite discuter des modalités de la paix. Les Russes, en revanche, ne veulent pas de cessez-le-feu, ils veulent directement un traité de paix, qui règle les "causes profondes" du conflit. Une position qui, en réalité, leur permet de prolonger la guerre et de continuer à gagner du terrain, pendant que leurs négociateurs ressassent les mêmes obsessions. Il y a ensuite la question des garanties de sécurité, essentielles pour Kiev, inacceptables pour Moscou.

La question qui se pose maintenant est de savoir combien de temps ce jeu diplomatique peut durer. Car les Etats-Unis semblent vouloir réengager avec la Russie. Un reset pour établir une relation qui permet de faire à nouveau des affaires avec la Russie. Dans ce cadre, la guerre en Ukraine est un irritant et les Européens des obstacles. Pour Washington, le moyen le plus rapide de mettre fin au conflit est in fine de tordre le bras à la partie la plus faible, les Ukrainiens.

"Je pense qu’ils sont faibles"

Et ce n’est pas qu’une impression, c’est aussi ce qui ressort de la nouvelle stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis, publiée début décembre. Dans ce document, il est indiqué que mettre fin "rapidement" aux combats et "rétablir la stabilité stratégique avec la Russie" constitue un "intérêt fondamental" des États-Unis. Au fond, tout est résumé par la réaction du Kremlin, qui a indiqué que ce document est "conforme" à la vision de la Russie.

Ce document a aussi beaucoup fait réagir de ce côté de l’Atlantique parce qu’il met en garde contre un "effacement civilisationnel" de l’Europe, une façon d’appeler le continent à changer de cap. Dans un interview à Politico quelques jours plus tard, Donald Trump est allé plus loin, décrivant l'Europe comme un groupe de nations "en déclin" et laissant entendre qu’il pourrait soutenir des personnalités politiques qui partagent son agenda.

Dans un monde de rapport de force, à l’heure des prédateurs pour reprendre le titre du livre de Giuliano da Empoli, Donald Trump n’hésite plus à tordre le bras de ses alliés. "Je pense qu’ils sont faibles" déclare t’il dans cette interview à propos des dirigeants européens "je pense qu’ils ne savent pas quoi faire".

Il faut toutefois noter qu’aux Etats-Unis, et même chez les républicains, tout le monde ne partage pas cette vision. Au sein de l’administration Trump, Marco Rubio fait contrepoids aux positions pro-russes, tandis que le Congrès reste majoritairement en faveur d’un soutien à l’Ukraine et voit toujours la Russie comme un ennemi.

La loi d'autorisation de la défense nationale (NDAA) pour l'exercice 2026 prévoit ainsi que les effectifs militaires américains en Europe ne pourront pas baisser sous le seuil de 76 000 pendant plus de quarante-cinq jours d’affilée, que toute suspension du renseignement à l’Ukraine devra être notifiée au Congrès ou encore que les Etats-Unis ne pourront pas abandonner le poste de commandement en chef des troupes de l’OTAN.

Enfin, pour conclure sur une note d’optimisme, il y a cette idée qui circule chez les spécialistes des relations internationales : il faudra peut-être un jour donner le prix Charlemagne à Donald Trump. Un prix décerné à des personnalités remarquables qui se sont engagées pour l'unification européenne. Car si on peut reprocher beaucoup de choses à Donald Trump, il faut aussi reconnaître qu’il a le mérite de mettre l’Europe face à ses responsabilités et de la forcer à prendre en main son destin.

