Le rapport du Sipri publié hier indique que les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 887 MdsUSD en 2025, en hausse de 2,9%, marquant une 11e année consécutive de progression.

Le rythme ralentit toutefois après la hausse de 9,7% enregistrée en 2024, en raison d'un recul de 7,5% des dépenses américaines à 954 MdsUSD. Si ce chiffre peut surprendre, il est surtout lié à l'arrêt de l'aide militaire à l'Ukraine. La baisse s'annonce d'ailleurs temporaire, les budgets votés pour 2026 dépassent déjà 1 000 MdsUSD et pourraient atteindre 1 500 MdsUSD en 2027.

Hors Etats-Unis, les dépenses ont augmenté de 9,2%, portées notamment par l'Europe (+14% à 864 MdsUSD) et l'Asie-Océanie (+8,1% à 681 MdsUSD). Les trois premiers pays (Etats-Unis, Chine, Russie) concentrent à eux seuls 1 480 MdsUSD, soit 51% du total mondial.

En Europe, la hausse est alimentée par la guerre en Ukraine et le réarmement des pays de l'Otan, dont 22 atteignent ou dépassent 2% du PIB. L'Allemagne affiche une progression de 24% à 114 MdsUSD, tandis que l'Espagne bondit de 50% à 40,2 MdsUSD. Dans l'Hexagone, les dépenses militaires françaises ressortent à 68 MdsUSD en 2025, en progression de 1,5% sur un an.

En Asie, la Chine augmente ses dépenses de 7,4% à 336 MdsUSD, signant une 31e année consécutive de hausse. Le Japon (+9,7%) et Taïwan (+14%) accélèrent également leurs investissements militaires.

Selon Xiao Liang, chercheur au Sipri, "les Etats ont réagi à une nouvelle année de guerres et d'incertitudes par des programmes d'armement à grande échelle", une tendance appelée à se poursuivre en 2026.