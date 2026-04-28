2025, année record pour les dépenses militaires mondiales

Selon le rapport publié hier par le Stochkolm International Peace Research Institute (Sipri), un institut qui fait référence sur le sujet, jamais l'humanité n'avaient autant consacré d'argent à s'armer qu'en 2025. Et les dépenses des prochaines années s'annoncent encore plus élevées...

Le rapport du Sipri publié hier indique que les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 887 MdsUSD en 2025, en hausse de 2,9%, marquant une 11e année consécutive de progression.



Le rythme ralentit toutefois après la hausse de 9,7% enregistrée en 2024, en raison d'un recul de 7,5% des dépenses américaines à 954 MdsUSD. Si ce chiffre peut surprendre, il est surtout lié à l'arrêt de l'aide militaire à l'Ukraine. La baisse s'annonce d'ailleurs temporaire, les budgets votés pour 2026 dépassent déjà 1 000 MdsUSD et pourraient atteindre 1 500 MdsUSD en 2027.



Hors Etats-Unis, les dépenses ont augmenté de 9,2%, portées notamment par l'Europe (+14% à 864 MdsUSD) et l'Asie-Océanie (+8,1% à 681 MdsUSD). Les trois premiers pays (Etats-Unis, Chine, Russie) concentrent à eux seuls 1 480 MdsUSD, soit 51% du total mondial.



En Europe, la hausse est alimentée par la guerre en Ukraine et le réarmement des pays de l'Otan, dont 22 atteignent ou dépassent 2% du PIB. L'Allemagne affiche une progression de 24% à 114 MdsUSD, tandis que l'Espagne bondit de 50% à 40,2 MdsUSD. Dans l'Hexagone, les dépenses militaires françaises ressortent à 68 MdsUSD en 2025, en progression de 1,5% sur un an.



En Asie, la Chine augmente ses dépenses de 7,4% à 336 MdsUSD, signant une 31e année consécutive de hausse. Le Japon (+9,7%) et Taïwan (+14%) accélèrent également leurs investissements militaires.



Selon Xiao Liang, chercheur au Sipri, "les Etats ont réagi à une nouvelle année de guerres et d'incertitudes par des programmes d'armement à grande échelle", une tendance appelée à se poursuivre en 2026.