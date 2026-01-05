2025 : nouveau grand cru pour nos portefeuilles Investisseurs
Publié le 05/01/2026 à 17:22 - Modifié le 05/01/2026 à 17:39
Publié le 05/01/2026 à 17:22 - Modifié le 05/01/2026 à 17:39
|23:08
|Trump a été informé d'un rapport des services de renseignement estimant que l'opposition vénézuélienne aurait du mal à diriger un gouvernement provisoire - WSJ
|RE
|23:07
|La CIA a conclu que les fidèles du régime étaient les mieux placés pour diriger le Venezuela après Maduro, selon le WSJ
|RE
|22:47
|Une cour d'appel américaine juge illégale la réduction des financements de la recherche universitaire du NIH prévue par l'administration Trump
|RE
|22:29
|La destitution de Maduro par Trump montre que son nouvel ordre mondial est en marche
|MT
|22:24
|Les contrats sur les porcs du CME atteignent un sommet d'octobre portés par les achats des fonds
|RE
|22:05
|Le fonds pétrolier de l'Azerbaïdjan a gagné plus de 10 milliards USD grâce à ses investissements dans l'or, selon le président
|RE
|22:02
|La banque centrale d'Argentine achète 21 millions de dollars alors qu'un nouveau programme monétaire débute
|RE
|21:55
|Les marchés « sifflent en passant devant le cimetière » au sujet du Venezuela, selon Michael Collins de PGIM
|MT
|21:52
|Le président azerbaïdjanais Aliyev : les exportations de gaz seront étendues à deux nouveaux pays en 2026
|RE
|21:35
|L'ETF "GRIFT" à l'ère Trump se heurte à un mur
|MT
|21:32
|Devises et dette : le dollar canadien à la traîne des monnaies du G10 sur fond d'incertitude au Venezuela
|RE
|21:30
|Goulots d'étranglement dans le déploiement de l'IA prévus pour 2026
|MT
|21:24
|Perspectives sur la réglementation de l'IA en 2026
|MT
|21:07
|Le blé du CBOT termine en hausse porté par des achats généralisés
|RE
|21:12
|Le président brésilien s'est entretenu avec la présidente par intérim du Venezuela samedi
|RE
Légère hausse possible de la production pétrolière vénézuélienne dans les deux prochaines années, selon des analystes
Crédit Agricole revoit à la hausse son objectif et ajuste ses prévisions de BPA
Washington rompt bruyamment la trêve des confiseurs
Les marchés financiers démarrent 2026 sur un événement géopolitique majeur, orchestré par les Etats-Unis au Venezuela. De nombreuses échéances importantes sont attendues sur la première quinzaine de janvier, en particulier au niveau des statistiques macroéconomiques américaines, de l'identité du prochain président de la Fed ou de la constitutionnalité des droits de douane de Donald Trump. Les marchés actions, eux, ont l'air de repartir exploiter la frénésie de l'IA avant d'avoir attaqué la galette.
AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : objectifs revus en baisse sur Arkema et Legrand, Pandora sanctionnée
Le Thread de la Semaine : Venezuela, le Panama 2.0 ? Comment jouer la reconstruction d'un État défaillant
Ancienne vedette du S&P 500, FMC est désormais l'une des entreprises les moins chères de l'indice
Bourse : Alstom et Exail engrangent, Samsung alerte sur les puces-mémoires
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national