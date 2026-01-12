2026 démarre fort, sous haute surveillance
Publié le 12/01/2026 à 17:30
|18:32
|Des superpétroliers chinois font demi-tour au large du Venezuela, renonçant à charger du brut destiné au remboursement de la dette
|RE
|18:31
|Parler d'une hausse des taux de la BCE cette année relève du "fantasme", selon Villeroy
|RE
|18:31
|Villeroy de Galhau juge "fantaisiste" une hausse des taux en 2026
|RE
|18:30
|TENSIONS entre J.Powell et D.Trump - 100 % Marchés - 12/01/2026 - S
|BN
|18:26
|Début du second procès lié au crash d'un Boeing 737 MAX 8 en 2019
|AW
|18:24
|Le Pérou vise la signature de nouveaux contrats public-privé avec Petroperu dès juin
|RE
|18:24
|Michelin renouvelle le mandat de gérant associé commandité de Florent Menegaux pour quatre ans
|DJ
|18:24
|Sauf choc improbable, une hausse des taux en 2026 est une théorie fantaisiste, Villeroy de Galhau
|RE
|18:22
|France-L'ancien dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni abattu-presse
|RE
|18:20
|Les stocks de maïs américains atteignent un record au 1er décembre après une récolte exceptionnelle, selon l'USDA
|RE
|18:20
|Deux superpétroliers battant pavillon chinois, en route vers le Venezuela pour charger du pétrole destiné au remboursement de dettes, font demi-tour selon des données maritimes
|RE
|18:20
|La représentante américaine Anna Paulina Luna : En juillet, j'ai signalé Jerome Powell au DOJ, aujourd'hui il fait officiellement l'objet d'une enquête criminelle
|RE
|18:20
|Le nombre de victimes civiles en Ukraine en hausse de 31% en 2025, selon l'Onu
|RE
|18:18
|Alstom renforce son empreinte industrielle et économique en Espagne
|18:12
|Le Maroc déclare la fin de sept années de sécheresse après des pluies hivernales abondantes
|RE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : AlphaValue revoit à la hausse les bénéfices par action grâce à l'efficacité des coûts
Agenda des résultats de la semaine du 12 au 16 janvier 2026 : place à JPMorgan Chase, Bank of America et Richemont
Une mise en accusation à 4 mois de la fin de son mandat : pourquoi Trump s'acharne sur Powell ?
Textile : Pourquoi votre poubelle est la nouvelle frontière industrielle (et boursière)
Tensions à tous les étages !
La première semaine boursière entière de l'année 2026 s'est soldée par une pluie de records pour les indices mondiaux, qui n'ont pas été pénalisés par les bouleversements géopolitiques en cours un peu partout dans le monde. Dans les jours qui viennent, les résultats des entreprises au 4e trimestre 2025 vont commencer à prendre davantage de place sur la scène médiatique, mais ils auront du mal à empêcher les relations internationales de rester en haut de l'affiche. En parallèle, la guerre entre la Maison Blanche et la Fed s'envenime.
Avis d'analystes du jour : Danone et Barry Callebaut punies par la DB, Sopra Steria et Schneider mieux traités
Une mise en accusation à 4 mois de la fin de son mandat : pourquoi Trump s'acharne sur Powell ?
Bourse : Abivax se (re)réveille, Stellantis réduit la voilure, Heineken change de tête
Abivax, BESI et Exosens en grande forme, SoftwareOne et Capgemini dans le dur
Abivax devrait profiter d'un retour de la spéculation sur un intérêt d'Eli Lilly
Rheinmetall confirme la livraison de blindés à l'Ukraine dès 2026, le titre poursuit son envolée
Marine Le Pen de retour devant la justice en appel, son avenir politique en sursis
