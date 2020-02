Le ralentissement économique de la fin 2019 n'aura pas altéré le dynamisme du segment Groupes Loisirs The Originals Human Hotels & Resorts dont le chiffre d'affaires progresse de 22%. Le prix moyen par dossier augmente également de 8%.

Cette performance s'appuie sur la détermination et l'énergie d'une équipe commerciale dédiée et dotée d'une très forte expertise du secteur des groupes, emmenée par Matteo Dell'Orto Directeur des Ventes Tourisme The Originals. Sandra Gosse et Sévérine Lejeune gèrent à la centrale de réservation. Elles sont rejointes par deux nouvelles commerciales sur le terrain : Lucrezia Origgi et Céline Huynh. L'objectif étant d'accélérer encore sur les ventes et la qualité des prestations fournies aux hôteliers membres.

Ces très bons résultats sont également le fruit de l'impulsion bénéfique de l'hôtel The Originals Boutique Paris Maison Montmartre. Le vaisseau amiral de la coopérative, ouvert fin 2018 est très apprécié pour la qualité des infrastructures et des services proposés aux groupes, le tout situé dans un lieu stratégique aux portes de Paris.

En parallèle, le programme de fidélité dédié aux clients autocaristes est plébiscité puisqu'il permet de bénéficier de chèques cadeaux utilisables dans tous les hôtels du réseau The Originals, quelle que soit la catégorie (plus de 500 en France et en Europe).

Un programme de participation des hôteliers à des salons professionnels, encadrés par les équipes événementielles BtoB et une coopération main dans la main dans la politique commerciale régionale créent une dynamique complémentaire qui bénéficie également à tous.

En 2020, le Groupe continue à développer ses actions commerciales et accroitre son offre groupes loisirs en s'appuyant de plus en plus sur les thématiques de séjours et l'originalité de chaque hôtelier pour enrichir encore l'expérience client.

« La confiance de nos partenaires historiques autocaristes et spécialistes des groupes est là, les résultats le prouvent. Elle est le résultat d'un gros travail mis en place pour une meilleure synergie entre les hôteliers du Groupe et nos équipes commerciales complètement dévouées à nos clients. Nous ne comptons pas nous arrêter là et allons poursuive ce travail collectif mais aussi continuer à innover sur le marché groupe qui a encore beaucoup de potentiel », explique Stéphane Barrand, Directeur Général The Originals Originals Human Hotels & Resorts.

The Originals, Human Hotels & Resorts, 4ème Groupe hôtelier français est un mouvement collectif de plus de 500 hôteliers indépendants qui partagent depuis plus de 50 ans une vision commune : celle d'une hôtellerie plus authentique et plus humaine. Autour de 6 catégories, de l'hôtel du luxe à l'économique, les hôteliers The Originals, Human Hotels & Resorts ont tous quelque chose d'unique à partager: une recette, un moment de vie, une passion, une histoire, une diversité d'expériences pour profiter du meilleur de la vie locale dans 12 pays en Europe et dans le monde. The Originals Collection, The Originals Relais, The Originals Boutique, The Originals Residence, TheOriginals City, The Originals Access. En savoir plus sur www.TheOriginalsHotels.com

