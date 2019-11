24,3 mds d'actifs sous gestion pour Tikehau Capital au 30 septembre 2019, en hausse de +11% sur 9 mois

Regulatory News:

Le montant des actifs sous gestion de Tikehau Capital (Paris:TKO) s’élève à 24,3 milliards d’euros au 30 septembre 2019, en croissance de +2,3 mds€ (+11%) depuis le début de l’année et de +3,1 mds€ (+14%) sur douze mois (incluant Sofidy et ACE Management1).

Au 30 septembre 2019, les actifs sous gestion de Tikehau Capital s’élèvent à 24,3 mds€, répartis entre 22,2 mds€ pour la gestion d’actifs et 2,1 mds€ pour l’activité d’investissement2.

La dynamique du Private Equity et de l’Immobilier continue d’être particulièrement soutenue au sein de l’activité de gestion d’actifs

Au 30 septembre 2019, les encours de l’activité de gestion d’actifs de Tikehau Capital s’élèvent à 22,2 mds€, en croissance de +1,8 md€ sur les neuf premiers mois de 2019 (+9%), dont +1,0 md€ sur le troisième trimestre (+5%).

La forte progression des encours sur le troisième trimestre 2019 reflète d’abord une collecte nette particulièrement dynamique de +1,3 md€, soit un montant supérieur à la collecte nette de +1,2 md€ réalisée sur le premier semestre 2019, portant ainsi la collecte nette sur les neuf premiers mois à +2,5 mds€.

Après une année 2018 marquée notamment par les importantes levées de la quatrième génération de fonds de Direct Lending, l’évolution favorable des actifs sous gestion en 2019 est liée à la montée en puissance continue des stratégies de Private Equity et d’immobilier, qui représentent plus de 60% de la collecte nette réalisée par l’activité de gestion d’actifs tant sur le troisième trimestre que depuis le début de l’exercice 2019. Tikehau Capital continue ainsi à rééquilibrer avec succès son business mix vers des stratégies au profil plus rémunérateur en termes de commissions de gestion.

Les distributions intervenues sur le troisième trimestre s’élèvent à -0,3 md€ (soit -0,9 md€ sur neuf mois), principalement du fait des stratégies de dette privée, et les effets de marché sont positifs à hauteur de +0,1 md€ (+0,3 md€ sur neuf mois).

Dette privée : 8,5 mds€ d’actifs sous gestion au 30 septembre 2019

Les encours totaux de l’activité de dette privée s’élèvent à 8,5 mds€ à fin septembre, soit une progression de +0,2 md€ (+2%) sur neuf mois, sur une base de comparaison élevée liée aux levées de la quatrième génération de fonds de Direct Lending.

Sur le troisième trimestre, la croissance des actifs sous gestion de cette activité s’élève à +0,1 md€ (+1%), avec une collecte nette de +0,3 md€ (+0,8 md€, sur neuf mois), des distributions qui s’élèvent à -0,3 md€, réparties entre les activités de Direct Lending et de Leverage Loans, et des effets de marché très légèrement positifs.

Au cours de l’été 2019, le Groupe a annoncé la finalisation de son 5ème CLO (Collateralized Loan Obligation) pour un montant total de 0,5 md€, dont 0,2 md€ comptabilisés au troisième trimestre, avec une base d’investisseurs diversifiée et fortement internationale, démontrant la forte reconnaissance de l’expertise du Groupe dans cette activité.

Au cours du troisième trimestre, Tikehau Capital a continué à déployer son savoir-faire dans la mise en place de structures de financement attractives, flexibles et sur-mesure permettant d'accompagner le développement des entreprises, avec par exemple :

La mise en place, en tant qu’arrangeur exclusif, d’un financement Unitranche de 95 m€ visant à accompagner le développement de la société Astek, l'un des leaders français de l'innovation, de la R&D externalisée et de la transformation digitale afin de lui permettre de participer activement à la consolidation du secteur.

La mise en œuvre d’un financement Unitranche de 50 m€ pour financer l’acquisition par le groupe Chevrillon d’une participation minoritaire dans VoIP Telecom, l’un des principaux opérateurs Telecom BtoB indépendants en France, aux côtés de son management.

La participation, aux côtés d’Andera Partners (ActoMezz) et avec la participation de Bpifrance, à une opération « sponsorless » permettant la reprise d’Ellisphère, un des leaders français de la business intelligence, par son management.

Immobilier : 8,4 mds€ d’actifs sous gestion au 30 septembre 2019

Les actifs sous gestion de l’activité d’immobilier de Tikehau Capital s’élèvent à 8,4 mds€ à fin septembre 2019, en croissance de +0,8 md€ (+11%) depuis le début de l’année. Sur le troisième trimestre, la progression des encours atteint +0,3 md€ (+4%).

Cette progression résulte d’une collecte nette bien orientée, portée notamment par les très bonnes performances commerciales de Sofidy. Les distributions et effets de marché n’ont pas d’impact significatif sur la croissance des encours de l’activité d’immobilier du Groupe sur le troisième trimestre ni sur neuf mois.

La croissance de l’Immobilier contribue au rééquilibrage du business mix de Tikehau Capital, en lien avec la stratégie du Groupe, et cette activité représente ainsi 35% des actifs sous gestion totaux du Groupe à fin septembre 2019, soit une contribution comparable à celle des activités de dette privée.

Sofidy a continué à investir de manière active et sélective au troisième trimestre avec, à titre d’exemple :

L’acquisition, au travers de ses SCPI Immorente et Efimmo 1, de l’immeuble de bureaux 24QG situé à Suresnes, en région parisienne. Rénovés en 2014 et d’une surface utile de 15 000 m², ces bureaux sont aujourd’hui occupés à 93%, pour une durée résiduelle d’environ quatre ans, par quinze locataires de qualité.

La réalisation de sa toute première opération en Autriche au travers de l’OPCI Grand Public Sofidy Pierre Europe, avec l’acquisition d’un actif immobilier située à proximité immédiate du centre-ville historique de Salzbourg, entièrement loué à des locataires à la typologie variée (hôtellerie, commerces et bureaux).

Private equity : 1,9 md€ d’actifs sous gestion au 30 septembre 2019

Le développement du Groupe dans le domaine du private equity s’accélère, contribuant également au rééquilibrage des activités du Groupe. Ainsi, depuis le lancement de son activité de private equity pour le compte d’investisseurs tiers, les encours sous gestion sont passés en moins de deux ans de 0,1 md€ (à fin décembre 2017) à 1,9 md€ à fin septembre 2019.

Sur les neuf premiers mois de 2019, les encours de cette activité progressent de +50% (+0,6 md€), avec un troisième trimestre dynamique au cours duquel les actifs sous gestion ont progressé de +0,4 md€, soit +28%. Cette progression reflète une collecte nette de +0,4 md€, portée notamment par le closing du premier fonds de private equity secondaire, intervenu en septembre 2019, ainsi que par les nouvelles levées intervenues pour le fonds dédié à la transition énergétique et le fonds de capital-croissance.

Parallèlement à ces levées de fonds, le Groupe a maintenu une bonne dynamique d’investissement au sein de ses fonds de private equity. Parmi les investissements réalisés au cours du troisième trimestre :

Tikehau Capital a réalisé, au travers de son fonds de capital-croissance, un investissement de 29 m€ dans DoveVivo, leader du secteur du co-living en Italie. Cet investissement, réalisé dans le cadre d’une levée de fonds globale de 72 m€ réalisée par DoveVivo, a pour objectif de permettre à la société de se développer en Italie et à l'étranger.

en Italie. Cet investissement, réalisé dans le cadre d’une levée de fonds globale de 72 m€ réalisée par DoveVivo, a pour objectif de permettre à la société de se développer en Italie et à l'étranger. Au travers de son fonds dédié à la transition énergétique, le Groupe a pris une participation au capital du groupe Rougnon, acteur majeur de la gestion de la performance énergétique des bâtiments, aux côtés de Bpifrance, afin de permettre au Groupe Rougnon de poursuivre son développement tout en recomposant son actionnariat.

Stratégies liquides : 3,5 mds€ d’actifs sous gestion au 30 septembre 2019

Les encours des Stratégies liquides s’élèvent à 3,5 mds€ à fin septembre 2019, un montant en hausse de +8% par rapport au 31 décembre 2018 et de +5% sur le troisième trimestre.

La collecte nette du fonds diversifié InCA (Tikehau Income Cross Assets) reste très dynamique, portant les actifs sous gestion de ce fonds au-delà de 0,7 md€ à fin septembre 2019, contre 0,5 md€ à fin juin. Sur douze mois, la taille de ce fonds aura ainsi quasiment doublé. Par ailleurs, les actifs sous gestion des stratégies Crédit sont stable sur le troisième trimestre.

Les actifs sous gestion de l’activité d’investissement s’élèvent à 2,1 mds€ à fin septembre 2019

Les actifs sous gestion de l’activité d’investissement s’élèvent à 2,1 mds€ à fin septembre 2019, un montant stable par rapport à fin juin 2019. Par rapport au 31 décembre 2018, la progression s’élève à +0,5 md€, tenant compte notamment de la hausse de la trésorerie consolidée suite à l’augmentation de capital finalisée par le Groupe le 25 juin 2019 pour un montant de 715 m€.

Le total des actifs sous gestion du périmètre private equity du Groupe s’élève ainsi à 4,0 mds€ à fin septembre 2019, se décomposant entre 1,9 md€ pour l’activité de gestion d’actifs et 2,1 mds€ pour l’activité d’investissement.

Perspectives

Comme anticipé, les neuf premiers mois de l’exercice 2019 montrent que le Groupe parvient avec succès à rééquilibrer son mix d’activités vers le private equity et l’immobilier, tout en maintenant une bonne dynamique d’investissement au sein de l’ensemble de ses fonds.

Sur le quatrième trimestre, la dynamique commerciale continue à être solide et devrait permettre au Groupe d’atteindre 25 mds€ d’actifs sous gestion à fin décembre 2019, correspondant à la borne haute de la fourchette d’objectif de 24,5 mds€ à 25 mds€ précédemment communiquée.

Depuis le début de l’année 2019, Tikehau Capital a étoffé ses équipes via l’arrivée de nouveaux talents et de profils expérimentés et compte ainsi plus de 500 collaborateurs à fin septembre 2019.

Depuis le 30 septembre, le Groupe a continué à déployer de manière sélective et ciblée les fonds confiés par ses clients.

Ainsi, le fonds d’investissement immobilier à stratégie « value added » a procédé à l’acquisition d’un portefeuille mixte de plus de 25 actifs immobiliers situés dans les quartiers attractifs du centre de Bruxelles, ainsi que du centre commercial Walnuts situé à Orpington, à 21 kilomètres au sud-est du centre de Londres et composé d’un site totalisant plus de 22 500 m².

Dans les activités de dette privée, Tikehau Capital a notamment contribué à une partie du financement subordonné dans le cadre du financement global pour l'acquisition de l’activité malt de Cargill par Boortmalt, filiale d'Axereal, premier groupe coopératif céréalier français spécialisé dans la culture et la transformation de céréales. L'entité combinée permettra de créer le premier producteur mondial de malt avec 27 usines sur les 5 continents. Tikehau Capital a également poursuivi son accompagnement pour le financement d’un nouveau site de production de Carbonex, premier producteur français de charbon de bois 100% écologique, et augmenté son financement auprès de Cruiseline (anciennement QCNS), leader européen de la vente en ligne de croisières.

Dans le domaine du private equity, le fonds pan-europeén de capital-croissance de Tikehau Capital a notamment procédé à un investissement de 25 m€ d’euros dans Assiteca, le premier courtier d'assurances italien indépendant. Ce fonds a également participé, aux côtés de Bpifrance et d’investisseurs minoritaires, à une augmentation de capital de 33 m€ réalisée par ADDEV Materials, entreprise industrielle spécialisée dans les process de transformation et de découpe sur-mesure de matériaux haute performance, afin de lui permettre de financer l’acquisition des sociétés américaines Andpak et Zip-Chem et de renforcer son profil de croissance.

Enfin, le Groupe continue à gérer son bilan de manière active au cours du quatrième trimestre, comme en témoigne le succès du placement d’une émission obligataire d’un montant de 500 m€ à échéance octobre 2026, suivi d’un remboursement anticipé de dette bancaire à hauteur de 300 m€ accompagné d’une extension de sa maturité de 2 ans, portée ainsi à 2024. Le Groupe a également été actif dans la rotation de son portefeuille d’investissement, avec en particulier la cession intervenue le 17 octobre d’environ 4,45% du capital social d’Eurazeo, pour un produit total de cession de 224,3 m€, ainsi que le débouclage en novembre de la cession des titres détenus dans HDL Development, la holding de contrôle du groupe Assystem, pour un multiple de 2,5 fois l’investissement initial, soit un TRI de 18% sur cet investissement.

Tikehau Capital est en ordre de marche pour la réalisation de ses objectifs structurants à horizon 2022, consistant à atteindre plus de 35 mds€ d’actifs sous gestion pour le Groupe et à générer plus de 100 m€ de résultat opérationnel dans la gestion d’actifs.

Agenda

13 février 2020 – Actifs sous gestion à fin décembre 2019

19 mars 2020 – Résultats annuels 2019

14 mai 2020 – Actifs sous gestion à fin mars 2020

19 mai 2020 – Assemblée Générale annuelle des actionnaires

Répartition des actifs sous gestion au 30 septembre 20193

Actifs sous gestion

au 30/09/2019 Evolution par rapport au 31/12/2018 Evolution par rapport au 30/09/2018* Montants (mds€) Poids

(%) En % En md€ En % En md€ Dette privée 8,5 35% +2% +0,2 +13% +1,0 Immobilier 8,4 35% +11% +0,8 +12% +0,9 Stratégies liquides 3,5 14% +8% +0,2 -3% -0,1 Private Equity (a) 1,9 8% +50% +0,6 +72% +0,8 Activité de gestion d’actifs 22,2 91% +9% +1,8 +13% +2,6 Activité d’investissement** (b) 2,1 9% +33% +0,5 +31% +0,5 Total des actifs sous gestion 24,3 100% +11% +2,3 +15% +3,1 Total Private Equity (a+b) 4,0 17% +43% +1,2 +48% +1,3

* Pro forma incluant Sofidy et ACE Management ** Pour compte propre

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 24,3 milliards d’euros (au 30 septembre 2019) et dispose de 3,1 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 500 collaborateurs (au 30 septembre 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

AVERTISSEMENT :

Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n'est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.

Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.

1 Pour mémoire, les actifs sous gestion du Groupe publiés au 30 septembre 2018 s’élevaient à 15,9 mds€, répartis entre 14,4 mds€ pour le périmètre de gestion d’actifs et 1,5 md€ pour les activités d’investissement. Pro forma des acquisitions de Sofidy et ACE Management, les actifs sous gestion au 30 septembre 2018 s’élèvent à 21,2 mds€, répartis entre 19,7 mds€ pour le périmètre de gestion d’actifs et 1,5 md€ pour les activités d’investissement.

2 Les chiffres présentés ont été arrondis à des fins de présentation, ce qui pourrait dans certains cas engendrer des écarts d’arrondi.

3 Les chiffres présentés sont les meilleures estimations du Groupe pour à fin septembre 2019, et peuvent à ce titre légèrement évoluer. Ils ont été arrondis à des fins de présentation, ce qui pourrait dans certains cas engendrer des écarts d’arrondi.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191127005640/fr/