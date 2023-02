24 États dirigés par des républicains poursuivent l'administration Biden au sujet des réglementations sur l'eau

L'action en justice déposée devant la cour fédérale du Dakota du Nord vise à empêcher l'entrée en vigueur, le mois prochain, de la règle qui définit quelles sont les "eaux des États-Unis" réglementées par la loi sur l'eau propre.

Finalisée en décembre, la règle protège les cours d'eau qui ont un "lien significatif" avec les eaux navigables des États-Unis - une norme que les éleveurs, les promoteurs et d'autres groupes industriels ont qualifiée de trop large et qui crée des permis lourds et des obstacles réglementaires.

"C'est un cas d'école de dépassement fédéral", a déclaré Patrick Morrisey, procureur général de Virginie occidentale, lors d'une conférence de presse.

L'EPA n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire jeudi.

Le procès est le dernier front en date dans la longue bataille sur la portée du Clean Water Act et sur les voies d'eau que le gouvernement fédéral a le pouvoir de réglementer.

Le Texas et des groupes industriels dirigés par l'American Farm Bureau Federation ont déposé des poursuites séparées le mois dernier pour contester la règle. Les efforts précédents des administrations Obama et Trump pour définir le champ d'application de la loi ont également été confrontés à de nombreux défis juridiques.

La règle de l'administration Biden protégerait les zones humides et les cours d'eau saisonniers, et pas seulement les cours d'eau permanents comme les rivières et les lacs qu'ils alimentent. Ces cours d'eau plus petits ont été largement éliminés des protections par une règle de l'administration Trump.

L'administration Biden a signalé son intention de remplacer cette règle en juin 2021. L'administrateur de l'EPA, Michael Regan, a alors déclaré que l'approche plus étroite de l'ère Trump avait eu un impact particulier dans les États arides comme le Nouveau-Mexique et l'Arizona, où presque chacun des 1 500 cours d'eau saisonniers a perdu toute protection.

La règle de l'ère Trump avait été annulée par un tribunal fédéral de l'Arizona en août 2021, qui avait rétabli les normes précédentes pendant que l'administration Biden travaillait sur ses changements.

L'affaire est State of West Virginia et al. V. U.S. Environmental Protection Agency et al., U.S. District Court for the District of North Carolina, affaire n° 3:23-cv-00032.

Pour les États : Le procureur général de la Virginie-Occidentale, Patrick Morrisey, le solliciteur général Lindsay See et le solliciteur général adjoint principal Michael Williams.

Pour l'EPA : Avocat non disponible immédiatement