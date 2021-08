DGAP-News: 27ème Congrès Postal Universel / Mot-clé(s) : Conférence

27ème Congrès de l'Union Postale Universelle : une opportunité? stratégique et économique pour ses 192 pays membres.



ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 9 août 2021/ -- Le 27ème Congrès de l'Union Postale Universelle (UPU, www.UPUabidjan2020.gouv.ci) se déroulera du 9 au 27 août 2021, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La tenue de cet évènement, en terre ivoirienne, vient couronner tous les efforts engagés par le Gouvernement depuis 2011, pour consolider le rayonnement international du pays et contribuer activement au développement des services postaux en Afrique et dans le monde.



Sous le leadership de SEM. Alassane Ouattara, Président de la République, et grâce à une politique axée sur le renforcement de la coopération multilatérale, la Côte d'Ivoire a rapidement retrouvé sa place dans le concert des Nations. Sur le plan économique, le taux de croissance moyen annuel s'est établi à 8% sur la période 2012-2019, et est resté largement positif à 2 % démontrant la forte résilience de ce pays phare de l'Afrique de l'Ouest face à la pandémie de la Covid-19.



Le triptyque Paix, Sécurité et Cohésion sociale demeure l'une des principales priorités du Gouvernement pour maintenir durablement ces performances, accroitre l'investissement dans le capital humain et garantir aux populations un développement économique et social inclusif, dans un environnement apaisé.



La Côte d'Ivoire amorce donc la nouvelle décennie 2021-2030 dans une perspective de renforcement de ses acquis et d'accélération de la transformation structurelle de son économie, en plaçant l'Homme au c?ur de l'action de développement.



La Vision stratégique 2030, pour une Côte d'Ivoire prospère et solidaire, fait de l'accélération de l'innovation technologique un facteur clé de l'amélioration de la productivité dans tous les secteurs d'activités et pour tous les acteurs de l'économie et de la société ivoirienne.



La réalisation de deux projets innovants majeurs s'inscrit dans cette dynamique :

- Le « Bureau de la Poste du Futur » ouvert le 21 Mai 2021, en présence, du Vice-directeur général de l'UPU, constitue pour le Gouvernement ivoirien, une initiative pour soutenir la promotion de l'inclusion numérique et la fourniture de services postaux et financiers modernes et innovants.

- Le projet ecom@Africa, une initiative de l'UPU, vise à positionner le réseau postal comme l'un des principaux catalyseurs du commerce électronique en Afrique, à partir d'un écosystème intégré, inclusif et innovant, composé d'opérateurs postaux désignés. Pour sa mise en ?uvre, la Côte d'Ivoire a été choisie par l'UPU pour devenir le hub du e-commerce pour l'Afrique de l'Ouest.



La pandémie de COVID-19 ayant lourdement affecté les économies par la réduction de la consommation des biens et services à travers le monde, l'économie numérique et la digitalisation domineront les débats durant le 27ème Congrès de l'UPU.



Les thématiques abordées pour définir la future Stratégie Postale Mondiale d'Abidjan seront axées sur :

- le e-Commerce dans toutes ses composantes ;

- la logistique globale ;

- l'électronique avec la création de services à valeur ajoutée ;

- l'amélioration constante de la qualité de service ;

- les prestations aux citoyens par l'inclusion globale (sociale, financière et numérique).



Le 27ème Congrès Postal Universel représente donc une opportunité? économique et stratégique exceptionnelle pour la Côte d'Ivoire et les 53 autres pays membres africains pour renforcer leur position au sein de cette institution spécialisée des Nations Unies. Il leur permettra, également, de bénéficier d'un accompagnement technique de partage de bonnes pratiques, d'expériences et d'expertises pour la réformes de leur système postal de manière générale.



C'est toute l'Afrique qui devrait saisir l'occasion pour approfondir la mutation des services postaux et réaffirmer la place importante que les postes devront jouer dans l'animation de la vie sociale, économique et digitale du continent africain.



Lors du 27ème Congrès, qui marque la fin du cycle 2016/2020 et ouvre le nouveau cycle 2021-2025, l'UPU procèdera au renouvellement de ses instances pour une période de quatre ans, avec l'élection du Directeur Général et celle du Vice-directeur général du Bureau International de cette institution onusienne.



En dehors du poste de Président du Conseil d'Administration (CA) qui est dévolu, de droit, à la Côte d'Ivoire, en tant pays hôte du Congrès, les 40 autres membres du CA sont élus par le Congrès, sur la base d'une répartition géographique équitable. Le renouvellement du Conseil d'Exploitation Postale (CEP) est également prévu.



L'Union Postale Universelle est la seconde plus ancienne Institution du système des Nations Unies. Depuis la première Conférence internationale de la poste tenue à Berne, en Suisse, en 1874, année de sa création, la Côte d'Ivoire devient le deuxième pays africain à organiser ce grand rendez-vous après l'Égypte en 1934.



« L'Afrique vous invite, La Côte d'Ivoire vous accueille ».

