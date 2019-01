2CRSI : Bilan semestriel du contrat de liquidité confié à la société Portzamparc Groupe BNP Paribas

Regulatory News:

2CRSI (Paris:2CRSI), constructeur de serveurs informatiques de très hautes performances, présente aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidé confié à la société de bourse Portzamparc Groupe BNP Paribas.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société 2CRSI à PORTZAMPARC Société de Bourse, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

30 757 titres 2CRSI

7 555,68 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

300 000,00 euros

À propos de 2CRSI

Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley, 2CRSI est un Groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très hautes performances. Le Groupe compte déjà plus de 100 clients dans 25 pays, à qui il propose ses solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données. En 2017, le Groupe 2CRSI a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 31 M€, en croissance de +169%, pour un taux de marge d’EBITDA de 7,3%. Il compte à ce jour plus de 130 collaborateurs.

Pour plus d’informations : www.2crsi.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190109005460/fr/