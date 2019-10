2CRSI : Mise à disposition du Rapport financier semestriel

Serveurs

Mise à disposition du Rapport financier semestriel

Strasbourg (France), le 1er octobre 2019 - 2CRSi annonce aujourd'hui la publication de son Rapport financier semestriel 2018.

2CRSi annonce avoir mis ce jour à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier semestriel pour le premier semestre de l'exercice 2019 (période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019).

Le rapport financier peut être consulté sur le site internetde la société.

À propos de 2CRSi

Basé à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley, 2CRSi est un Groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très haute performance. Le Groupe propose à plus de 200 clients dans 25 pays des solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données. En 2018, le Groupe 2CRSi a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 65,2 M€. Pour plus d'informations : www.2crsi.fr

